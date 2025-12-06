Language
    कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर और गोद में नवजात को लेकर एक्स-रे कराने पहुंचे परिजन, वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप

    By Madhusudan Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक नवजात को कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर एक्स-रे कराने ले जाने का वीडियो वायरल हो गया। अस्पताल प्रशासन के

    Hero Image

    कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर

    जागरण संवाददाता, बेतिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) में अव्यवस्था की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल में एक नवजात को एक्सरे कराने के लिए ले जाने के दौरान उसके परिजन कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार को अचानक प्रसरित होने लगा। 

    इसके बाद अस्पताल प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई। वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि यह मामला बीते तीन दिसंबर का है। रामनगर के जोगिया निवासी हबीबुल रहमान और फरीदा परवीन दस दिन के बच्चे को लेकर अस्पताल में आए थे। पहले वे किसी प्राइवेट अस्पताल में बच्चे का उपचार करा रहे थे। 

    गंभीर हालत में जीएमसीएच में लाया गया 

    अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुधा भारती ने बताया कि बच्चा बहुत गंभीर हालत में जीएमसीएच में लाया गया था। उसकी आंतें उलझी हुई थीं, जिसके कारण उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। बच्चे का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराना आवश्यक था। 

    चिकित्सक ने स्ट्रेचर पर लिटाकर बच्चे को एक्सरे कराने को कहा। लेकिन परिजन जब बच्चे को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाने लगे तो उसकी परेशानी बढ़ गई थी। इसी कारण बच्चे को एक महिला गोद में ली और स्वजन कंधे पर छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर एक्सरे कराने के लिए ले गए थे। 

    पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया

    इसलिए छोटा पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर दिया गया था। किसी ने वीडियो बना ली और भ्रामक ढंग से प्रसारित कर अस्पताल की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। हालांकि बच्चे की हालत में सुधार नहीं होने के कारण उसे तीन दिसंबर की शाम में ही रेफर कर दिया गया था। स्वजन उसे लेकर पटना चले गए।