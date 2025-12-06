कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर और गोद में नवजात को लेकर एक्स-रे कराने पहुंचे परिजन, वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, बेतिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल (जीएमसीएच) में अव्यवस्था की शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अस्पताल में एक नवजात को एक्सरे कराने के लिए ले जाने के दौरान उसके परिजन कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार को अचानक प्रसरित होने लगा।

इसके बाद अस्पताल प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई। वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि यह मामला बीते तीन दिसंबर का है। रामनगर के जोगिया निवासी हबीबुल रहमान और फरीदा परवीन दस दिन के बच्चे को लेकर अस्पताल में आए थे। पहले वे किसी प्राइवेट अस्पताल में बच्चे का उपचार करा रहे थे।

गंभीर हालत में जीएमसीएच में लाया गया अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुधा भारती ने बताया कि बच्चा बहुत गंभीर हालत में जीएमसीएच में लाया गया था। उसकी आंतें उलझी हुई थीं, जिसके कारण उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। बच्चे का एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराना आवश्यक था।

चिकित्सक ने स्ट्रेचर पर लिटाकर बच्चे को एक्सरे कराने को कहा। लेकिन परिजन जब बच्चे को स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाने लगे तो उसकी परेशानी बढ़ गई थी। इसी कारण बच्चे को एक महिला गोद में ली और स्वजन कंधे पर छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर एक्सरे कराने के लिए ले गए थे।