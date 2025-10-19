परदेश से वापस आ रहे यात्री, ट्रेनें फुल; हो रही परेशानी

संवाद सूत्र, बगहा। त्योहारी माहौल में परदेसी यात्रियों का आना शुरू हो गया है। करीब एक सप्ताह से सभी गाड़ियों में भीड़ बढ़ गई है। हालांकि, यात्रियों की भीड़ व सुविधा को देखते हुए रेल प्रशासन द्वारा स्पेशल गाड़ियां भी चलाई गई है। लेकिन, यात्रियों की संख्या के आगे वह सब नाकाफी साबित हो रही है।

दोनों ओर से हो रही भीड़ यह पहला मौका है जब गाड़ियों में दोनों तरफ से यात्रियों की भीड़ बराबर है। जिस प्रकार आने वालों की संख्या है ठीक वैसे ही जाने वाले यात्रियों की संख्या भी इस बार दिख रही है। जिसका नतीजा है कि गाड़ी रुकने पर उतरने की जल्दबाजी में चढ़ने को लेकर भी अफरातफरी लग रही है।

हालांकि, स्टेशन प्रबंधन के तरफ से यात्रियों के चढ़ने उतरने में होने वाले संभावित खतरा भांपते हुए स्टेशन पर अधिक समय रुकने की व्यवस्था भी की गई है। ताकि चढ़ने उतरने के दौरान किसी अनहोनी को मौका नहीं मिले। सुरक्षा की कमी हालांकि, स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखते हुए आरपीएफ व जीआरपी को तत्पर होकर सुविधा व सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारियों को देखना चाहिए लेकिन बगहा स्टेशन पर इसकी कमी दिख रही है। परिणाम स्वरूप यात्रियों के बीच मारपीट का झगड़ा होने की स्थिति भी बन रही है।