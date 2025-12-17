ससुराल वालों ने दामाद को घर में बंद कर पीटा, गर्भवती बेटी को जबरन ले गए और ढाई लाख रुपये लूटे; FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, बेतिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमुनिया ब्रजमाता वार्ड सात में मायके वाले बेटी के ससुराल में आकर दामाद को उसके ही घर में बंद कर दिया। विरोध करने पर दामाद की पिटाई करने के बाद गर्भवती बेटी को जबरन मायके लेकर चले गए।

मामले में जमुनिया ब्रजमाता निवासी अजय राम ने ससुराल वालों के खिलाफ मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है। मुफस्सिल थानाध्यक्ष सम्राट सिंह ने बताया कि अजय राम की शिकायत पर उसके ससुर श्यामपुर बैठनिया निवासी मंशी राम, टेनु राम, साला मुक्ति राम, चंद्रशेखर राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पेटी का ताला तोड़कर ढाई लाख रुपये निकाले मामले की जांच की जा रही है। पुलिस को दिए बयान में अजय राम ने बताया है कि आरोपित उसके घर पर आए और उसकी गर्भवती पत्नी रिंकी देवी को मना करने के बाद भी अपने साथ अपने घर लेकर जाने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपित उसे घर के एक कमरे में बंद कर दिए।