Unique Case : 'मैं खुश हूं, अपनी मर्जी से शादी की है' वायरल वीडियो में युवती की खुली गवाही

संवाद सूत्र, योगापट्टी ( पश्चिम चंपारण) । योगापट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव से अगवा की गई युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती अपने प्रेमी के साथ विवाह करने की बात कह रही है और इसे अपनी मर्जी का फैसला बता रही है। हालांकि, प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता। फिर भी यह वीडियो गांव से लेकर थाने तक चर्चा का विषय बन गया है।

युवती का परिवार से भावुक अपील वायरल वीडियो में युवती स्पष्ट रूप से अपना नाम और अपने पिता का नाम बताती नजर आ रही है। इसके बाद वह जिस युवक के साथ घर से भागकर शादी की है, उसका नाम भी बताती है। युवती वीडियो में अपने परिवार वालों से अपील करती है कि उसने अपनी इच्छा से विवाह किया है और इस फैसले के लिए किसी पर भी दबाव न बनाया जाए।

युवक को बताया बेदाग, कहा, मैं खुश हूं वीडियो में युवती बार-बार यह दोहराती दिख रही है कि उसके पति हशमुद्दीन अंसारी का इस मामले में कोई दोष नहीं है। वह कहती है कि उसने स्वेच्छा से शादी की है, इसलिए युवक या उसके परिवार को प्रताड़ित न किया जाए। युवती यह भी कहती है कि वह जहां है, वहां पूरी तरह सुरक्षित और खुश है।