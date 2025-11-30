Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Unique Case : 'मैं खुश हूं, अपनी मर्जी से शादी की है' वायरल वीडियो में युवती की खुली गवाही

    By Sunil Tiwari Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:23 PM (IST)

    West champaran news : पश्चिम चंपारण के योगापट्टी में एक युवती का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी मर्जी से शादी करने की बात कह रही है। युवती ने अपने परिवार से अपील की है कि वह युवक को परेशान न करें, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से शादी की है। पुलिस ने युवती की दादी की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती ने वीडियो में खुद को सुरक्षित बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, योगापट्टी  ( पश्चिम चंपारण) । योगापट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव से अगवा की गई युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती अपने प्रेमी के साथ विवाह करने की बात कह रही है और इसे अपनी मर्जी का फैसला बता रही है। हालांकि, प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता। फिर भी यह वीडियो गांव से लेकर थाने तक चर्चा का विषय बन गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    युवती का परिवार से भावुक अपील

    वायरल वीडियो में युवती स्पष्ट रूप से अपना नाम और अपने पिता का नाम बताती नजर आ रही है। इसके बाद वह जिस युवक के साथ घर से भागकर शादी की है, उसका नाम भी बताती है। युवती वीडियो में अपने परिवार वालों से अपील करती है कि उसने अपनी इच्छा से विवाह किया है और इस फैसले के लिए किसी पर भी दबाव न बनाया जाए।

    युवक को बताया बेदाग, कहा, मैं खुश हूं

    वीडियो में युवती बार-बार यह दोहराती दिख रही है कि उसके पति हशमुद्दीन अंसारी का इस मामले में कोई दोष नहीं है। वह कहती है कि उसने स्वेच्छा से शादी की है, इसलिए युवक या उसके परिवार को प्रताड़ित न किया जाए। युवती यह भी कहती है कि वह जहां है, वहां पूरी तरह सुरक्षित और खुश है।

    दादी की शिकायत पर दर्ज हुई प्राथमिकी

    इधर मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। थानाध्यक्ष अभिराम सिंह ने बताया कि युवती की दादी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। दादी का आरोप है कि 22 नवंबर को युवती सरेह में शौच के लिए गई थी, उसी दौरान हशमुद्दीन अंसारी उसे शादी की नीयत से भगा ले गया। पुलिस अब वीडियो, बयान और आरोप-तीनों पहलुओं की जांच कर सच तक पहुंचने में जुटी है।