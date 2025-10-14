पत्नी ने खाते से पैसा निकालने से किया इनकार, फांसी लगाकर पति ने दी जान

संवाद सूत्र, नौतन। पश्चिम चंपारण जिले के नौतन थाना क्षेत्र के पश्चिम नौतन पंचायत के लक्ष्मीपुर गांव में सोमवार की रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

बताया जाता है कि पति-पत्नी के बीच बैंक खाते से पैसा निकालने को लेकर कहासुनी हुई थी। पत्नी के मना करने पर युवक ने आवेश में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान लक्ष्मीपुर गांव निवासी बेंगा राम का 35 वर्षीय पुत्र गणेश राम के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पासवान पुलिस दल बल के साथ पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है।

पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मृतक की पत्नी बिंदु देवी ने पुलिस को बताया कि मुख्यमंत्री समुह से उसके खाते में पैसा आया है। पैसा निकालने को लेकर उसका पति दबाव बना रहा था।

इसी मामले को लेकर दोनों के बीच कहा सुनी होने लगी। इसपर गुस्साएं पति ने पत्नी को मारा पिटा। पत्नी जब घर से बाहर सरेह में गई, तब तक गणेश राम ने घर में ही फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी।