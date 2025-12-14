Language
    बिना तलाक पति ने रचाई दूसरी शादी, पहली पत्नी पर हमला कर जलाने की कोशिश; गहने लूटे और जान से मारने की धमकी

    By Manoj Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    बिहार के मटियरिया थाना क्षेत्र में अशोक साह ने पहली पत्नी मीना देवी को छोड़कर रेश्मा देवी से दूसरी शादी कर ली। मीना देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ...और पढ़ें

    बिना तलाक पति ने रचाई दूसरी शादी

    जागरण संवाददता, बेतिया। मटियरिया थाना क्षेत्र के सोनवर्षा वार्ड चार निवासी मीना देवी को छोड़कर उसके पति अशोक साह ने तुमहा पटियरिया निवासी रेश्मा देवी से दूसरी शादी रचा लिया है। मामले में मीना देवी ने मटियरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। 

    नरकटियागंज एसडीपीओ जेपी सिंह ने बताया कि मीना देवी के शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दारोगा नेहा रानी मामले की जांच कर रही है। प्राथमिकी में मीना देवी ने पुलिस से बताया है कि उसकी शादी 27 वर्ष पहले अशोक साह से हुई थी। अशोक साह ने रेश्मा देवी से शादी रचा लिया है। जबकि रेश्मा देवी पहले से ही शादीशुदा है और उनके पति बलिराम महतो जीवित है। 

    अशोक साह पहले से शादीशुदा

    रेश्मा देवी को पता था कि अशोक साह पहले से शादीशुदा है। दोनों ने धोखाधड़ी व साजिश के तहत पूर्व के विवाह को छिपाकर शादी की है। इस मामले में पीड़िता ने उमाशंकर साह, कौशल्या देवी, सिकंदर साह को आरोपित किया है। 

    उसने बताया कि वे दोपहर में दो बजे बाजार गई थी। इसी दौरान रेश्मा देवी व अशोक साह साजिश के तहत उसे गाली देने लगे। धमकी दिया कि जान से मार देंगे। इसके बाद आरोपितों ने जबरन उनके घर में घुुसकर सोने का आभूषण निकाल लिया और रॉड से प्रहार कर जख्मी करने के बाद उसे जलाने का प्रयास किया गया। आरोपितों ने धमकी दी कि कोर्ट में गई तो तुम्हे और तुम्हारी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे।