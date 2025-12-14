बिना तलाक पति ने रचाई दूसरी शादी, पहली पत्नी पर हमला कर जलाने की कोशिश; गहने लूटे और जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददता, बेतिया। मटियरिया थाना क्षेत्र के सोनवर्षा वार्ड चार निवासी मीना देवी को छोड़कर उसके पति अशोक साह ने तुमहा पटियरिया निवासी रेश्मा देवी से दूसरी शादी रचा लिया है। मामले में मीना देवी ने मटियरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

नरकटियागंज एसडीपीओ जेपी सिंह ने बताया कि मीना देवी के शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। दारोगा नेहा रानी मामले की जांच कर रही है। प्राथमिकी में मीना देवी ने पुलिस से बताया है कि उसकी शादी 27 वर्ष पहले अशोक साह से हुई थी। अशोक साह ने रेश्मा देवी से शादी रचा लिया है। जबकि रेश्मा देवी पहले से ही शादीशुदा है और उनके पति बलिराम महतो जीवित है।

अशोक साह पहले से शादीशुदा रेश्मा देवी को पता था कि अशोक साह पहले से शादीशुदा है। दोनों ने धोखाधड़ी व साजिश के तहत पूर्व के विवाह को छिपाकर शादी की है। इस मामले में पीड़िता ने उमाशंकर साह, कौशल्या देवी, सिकंदर साह को आरोपित किया है।