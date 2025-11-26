Language
    पति के अवैध संबंध का विरोध करना पत्नी को पड़ा भारी, दूसरी शादी कर घर से निकाला; 5 लोगों पर FIR दर्ज

    By Manoj Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:06 PM (IST)

    बेतिया के इनरवा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति के अवैध संबंध का विरोध किया तो उसे घर से निकाल दिया गया। पति ने दूसरी शादी भी कर ली। पीड़िता राधिका देवी ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पति और ससुराल वालों पर दहेज मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पति के अवैध संबंध का विरोध करना पत्नी को पड़ा भारी

    जागरण संवाददाता, बेतिया। इनरवा थाना क्षेत्र के सकरौल गांव में पति के अवैध संबंध का विरोध करना पत्नी को भारी पड़ गया। पति ने न सिर्फ दूसरी शादी रचाई, वरन पहली पत्नी को घर से निकाल दिया है। 

    इस मामले में पीड़िता राधिका देवी ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई हैं। महिला थानाध्यक्ष श्यामली कमल ने बताया कि गौनाहा के श्रीरामपुर निवासी राधिका कुमारी की शादी इनरवा थाना के सकरौल निवासी मुकेश महतो से पांच साल पहले हुई थी। 

    पांच साल पहले हुई थी शादी

    राधिका ने पति मुकेश महतो, सास नैना देवी, जेठ रमेश महतो, जेठानी किरण देवी तथा जेठानी की बहन पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा के धनहर दिहूली गांव निवासी मीरन देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की जांच की जा रही है। 

    प्राथमिकी में राधिका ने बताया है कि उसकी शादी पांच साल पहले मुकेश से हुई थी। शादी के चार-पांच माह तक पति व ससुराल वालों का व्यवहार ठीक रहा। उसके बाद आरोपित दहेज में गाड़ी की मांग करने लगे। विरोध करने पर राधिका को पीटा जाने लगा। 

    इधर उसके पति का अनैतिक संबंध एक महिला से हो गया था। जिसका विरोध करने पर उसके पति मुकेश महतो ने जेठानी की बहन मीरन देवी के साथ शादी कर ली।