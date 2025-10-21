West Champaran : छठ पर सफर एक परीक्षा, ट्रेनों में सीट नहीं तो टायलेट ही बना आसरा
पश्चिम चंपारण के बगहा रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के कारण यात्रियों की भारी भीड़ है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों से प्रवासी मजदूर त्योहार मनाने घर लौट रहे हैं। ट्रेनों में सामान्य से अधिक भीड़ है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण)। बिहार का महापर्व छठ पूजा नजदीक आते ही बगहा रेलवे स्टेशन यात्रियों की भारी भीड़ से गुलजार हो उठा है। रोजाना करीब 8 से 10 हजार यात्री विभिन्न ट्रेनों से बगहा पहुंच रहे हैं। छठ को लेकर प्रवासी मजदूरों और कामगारों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हिमाचल, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में काम करने वाले लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए घर लौट रहे हैं।
ट्रेनों में ठसाठस भीड़, टॉयलेट तक भरे डिब्बे
त्योहार के कारण ट्रेनों में सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक भीड़ हो गई है। अधिकांश ट्रेनों में यात्रियों को दरवाजों पर खड़े होकर या टॉयलेट के पास सफर करना पड़ रहा है। कई यात्रियों ने बताया कि कुछ ट्रेनों में तो स्थिति इतनी खराब है कि टॉयलेट के अंदर तक लोग बैठे मिल रहे हैं। जनरल बोगियों के अलावा वातानुकूलित कोचों में भी असामान्य भीड़ देखी जा रही है।टिकट की भारी मांग के चलते लोगों को कन्फर्म सीट मिलना मुश्किल हो गया है। मजबूरन कई यात्री जनरल डिब्बों में बोरे में भरकर आने को मजबूर हैं । स्टेशन पर पहुंचने और ट्रेनों में चढ़ने-उतरने में भी लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम
बगहा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर राजन कुमार ने बताया कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्टेशन परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं।
