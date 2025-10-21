West Champaran : छठ पर सफर एक परीक्षा, ट्रेनों में सीट नहीं तो टायलेट ही बना आसरा

संवाद सूत्र, बगहा (पश्चिम चंपारण)। बिहार का महापर्व छठ पूजा नजदीक आते ही बगहा रेलवे स्टेशन यात्रियों की भारी भीड़ से गुलजार हो उठा है। रोजाना करीब 8 से 10 हजार यात्री विभिन्न ट्रेनों से बगहा पहुंच रहे हैं। छठ को लेकर प्रवासी मजदूरों और कामगारों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हिमाचल, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में काम करने वाले लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए घर लौट रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रेनों में ठसाठस भीड़, टॉयलेट तक भरे डिब्बे त्योहार के कारण ट्रेनों में सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक भीड़ हो गई है। अधिकांश ट्रेनों में यात्रियों को दरवाजों पर खड़े होकर या टॉयलेट के पास सफर करना पड़ रहा है। कई यात्रियों ने बताया कि कुछ ट्रेनों में तो स्थिति इतनी खराब है कि टॉयलेट के अंदर तक लोग बैठे मिल रहे हैं। जनरल बोगियों के अलावा वातानुकूलित कोचों में भी असामान्य भीड़ देखी जा रही है।टिकट की भारी मांग के चलते लोगों को कन्फर्म सीट मिलना मुश्किल हो गया है। मजबूरन कई यात्री जनरल डिब्बों में बोरे में भरकर आने को मजबूर हैं । स्टेशन पर पहुंचने और ट्रेनों में चढ़ने-उतरने में भी लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।