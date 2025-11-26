West Champaran News: हरिनगर चीनी मिल का गन्ना पेराई सीजन 2025-26 शुरू, किसानों में खुशी

संवाद सूत्र, रामनगर। हरिनगर चीनी मिल का गन्ना पेराई सीजन वर्ष 2025-26 का शुभारंभ बुधवार को हुआ। इससे पहले हवन पूजन के साथ डोंगा पूजन, बैलगाड़ी पूजन भी किया गया। जिसमें मुख्य यजमान के रूप में चीनी मिल के मुख्य महाप्रबंधक केपी सिंह थे। वहीं, जलेश्वर मिश्रा के देखरेख में चीनी मिल के मुख्य पुजारी प्रेम प्रकाश मिश्रा ने पूजा और हवन संपन्न कराया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डोंगा पूजन का शुभ मुहूर्त करीब 11 बजकर 10 मिनट था। बताया गया कि इस वर्ष एक करोड़ 35 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य महाप्रबंधक ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि साफ-सुथरा गन्ना सुगर मिल में लेकर आए। उन्होंने कहा कि किसानों के आपूर्ति किए गए गन्ने के मूल्य का भुगतान पिछले साल की तरह समय से किया जा सके। इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।