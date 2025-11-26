Language
    West Champaran News: हरिनगर चीनी मिल का गन्ना पेराई सीजन 2025-26 शुरू, किसानों में खुशी

    By Gaurav Verma Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 04:38 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के हरिनगर चीनी मिल में गन्ना पेराई सत्र 2025-26 का आरंभ हो गया है। इस खबर से गन्ना किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि उन्हें अपनी फसल बेचने का मौका मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। चीनी मिल के शुरू होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।

    संवाद सूत्र, रामनगर। हरिनगर चीनी मिल का गन्ना पेराई सीजन वर्ष 2025-26 का शुभारंभ बुधवार को हुआ। इससे पहले हवन पूजन के साथ डोंगा पूजन, बैलगाड़ी पूजन भी किया गया। जिसमें मुख्य यजमान के रूप में चीनी मिल के मुख्य महाप्रबंधक केपी सिंह थे। वहीं, जलेश्वर मिश्रा के देखरेख में चीनी मिल के मुख्य पुजारी प्रेम प्रकाश मिश्रा ने पूजा और हवन संपन्न कराया।

    डोंगा पूजन का शुभ मुहूर्त करीब 11 बजकर 10 मिनट था। बताया गया कि इस वर्ष एक करोड़ 35 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई का लक्ष्य रखा गया है।

    मुख्य महाप्रबंधक ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि साफ-सुथरा गन्ना सुगर मिल में लेकर आए। उन्होंने कहा कि किसानों के आपूर्ति किए गए गन्ने के मूल्य का भुगतान पिछले साल की तरह समय से किया जा सके। इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।

    रामनगर विधायक नंद किशोर राम, बगहा विधायक राम सिंह, एमएलसी ईं सौरभ कुमार, जीएम केन एमएल शर्मा, जीएम फार्म मनन सिंह, जीएम इंजिनियरिंग संजय जोशी, जीएम फाइनेंस जीके चांडक, जीएम डिस्टिलरी एचके यादव, जीएम प्रोडक्शन मनोज मिश्रा, असिस्टेंट केन मैनेजर विनय कुमार मिश्रा, अभय कुमार झा, मधुकर राय, उपसभापति प्रतिनिधि सुजल सिंह,अरविंद राय, राकेश राय, त्रिपुरारी राय, चीनी मिल कर्मी चैतन्य अग्रवाल, शिशिर उपाध्याय, किसान राणा विजय सिंह, राकेश राय, रामायण यादव, सुरेंद्र यादव, डॉ किरण शंकर झा, सहजानंद चौधरी, सदाकांत शुक्ला, पूर्व मंत्री रामप्रसाद यादव, पूर्व मुखिया जितेंद्र बहादुर सिंह, मोहन लाल श्रीवास्तव, बृजभान श्रीवास्तव, विजय गिरी, समेत अन्य किसान मौजूद थे। पिछले वर्ष चीनी मिल का परिचालन 20 नवंबर को आरंभ हुआ था।