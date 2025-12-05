पत्नी की विदाई नहीं करने से नाराज दामाद ने सास को दिया धक्का, मौत के बाद 4 पर प्राथमिकी

जागरण संवाददाता, बेतिया। नौतन थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में गुरुवार को बेटे के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराने जा रही महिला को उसके दामाद ने धक्का मारकर बाइक से गिरा दिया। सिर पर चोट लगने के कारण देर शाम में महिला की मौत हो गई।

मृतका की पहचान नौतन थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर निवासी नथुनी यादव की पत्नी शांति देवी (35) के रुप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। 6 महीने पहले प्रेम विवाह शव का पोस्टमार्टम कराने पहुंचे मृतका के पति नथुनी यादव ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी छह माह पूर्व गांव के ही अंगुर मुखिया उर्फ अजीत के साथ प्रेम विवाह कर ली। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

न्यायालय के आदेश पर वह अपने प्रेमी के घर चली गई थी। इधर, 30 नवंबर को उनकी छोटी बेटी की शादी थी। शादी में बुलाने के लिए बड़ी बेटी ने अपनी मां शांति देवी को फोन किया था। चूंकि दोनों परिवारों में अच्छे संबंध नहीं हैं। इसलिए स्थानीय सरपंच के समक्ष कागज बनाकर बड़ी बेटी को शादी में बुलाया गया था।

पत्नी को ले जाने को लेकर झगड़ा चार दिसंबर को उसे वापस जाना था। दो दिसंबर को ही अंगुर मुखिया उर्फ अजीत आया और अपनी पत्नी को ले जाने को लेकर झगड़ा करने लगा। इसकी शिकायत करने के लिए शांति देवी अपने पुत्र आशु यादव के साथ बाइक से नौतन थाना जा रही थी।

इसी दौरान सरेह में बाइक से पीछा कर अंगुर मुखिया उर्फ अजीत, रंगीला मुखिया उर्फ बढू मुखिया, जुगनू मुखिया तथा संदीप मुखिया व अन्य आए और बाइक पर पीछे बैठी शांति देवी को धकेल दिया। जिससे वह गिर गई और उनके सिर में गंभीर चोटें आई। उन्हें जीएमसीएच अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

दामाद समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी मृतका के पति नथुनी यादव के बयान पर थाने में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि प्राथमिकी में मृतका के पति ने बेटी के प्रेम विवाह और बुलाने को लेकर झगड़ा का उल्लेख नहीं किया है।

उसने कहा है कि पूर्व के विवाद की वजह से मेरे घर पर आकर गाली गलौज किए। इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराने जाने के दौरान जान से मारने की नीयत से बाइक से धक्का देकर गिरा दिया, जिससे सिर पर चोट लगने के कारण मौत हुई है।