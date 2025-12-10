West Champaran: 13 को बेतिया आएंगे राज्यपाल, दो दिवसीय भोजपुरी कला हाट का करेंगे उद्घाटन

जागरण संवाददाता, बेतिया। सूबे के राज्यपाल डॉ. आरिफ मोहम्मद खान आगामी 13 दिसंबर को बेतिया आएंगे। वे संस्कार भारती की ओर से प्रेक्षागृह में आयोजित दो दिवसीय भोजपुरी कला हाट का उद्घाटन करेंगे। संस्कार भारती के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र शरण ने प्रेस वार्ता में बताया कि 13 दिसंबर को इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। इसमें उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा की भी उपस्थिति रहेगी। इस कार्यक्रम में संस्कार भारती के अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

महामंत्री चंदन झा ने बताया कि इस कार्यक्रम में आने का आग्रह करने के लिए संस्कार भारती जिला इकाई पश्चिम चंपारण के सदस्य जब राज्यपाल से मिलने गए थे, तब उन्होंने थारू संस्कृति से अपने लगाव की चर्चा की थी।

इसको ध्यान में रखते हुए भोजपुरी कला हाट में थारू कला संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। उनके द्वारा बनाई गई हस्तकला सामग्री राज्यपाल को भेंट की जाएगी। राज्यपाल ने थारू समाज के लोगों से संवाद करने की इच्छा भी व्यक्त की थी, इसको ध्यान में रखकर भी योजना बनाई गई है।