    West Champaran: 13 को बेतिया आएंगे राज्यपाल, दो दिवसीय भोजपुरी कला हाट का करेंगे उद्घाटन

    By Shashi Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:24 AM (IST)

    बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में 13 तारीख को राज्यपाल का आगमन होगा। वे दो दिवसीय भोजपुरी कला हाट का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम से क्षेत्र म ...और पढ़ें

    कार्यक्रम की तैयारी में जुटे संस्कार भारती के कार्यकर्ता। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, बेतिया। सूबे के राज्यपाल डॉ. आरिफ मोहम्मद खान आगामी 13 दिसंबर को बेतिया आएंगे। वे संस्कार भारती की ओर से प्रेक्षागृह में आयोजित दो दिवसीय भोजपुरी कला हाट का उद्घाटन करेंगे।

    संस्कार भारती के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र शरण ने प्रेस वार्ता में बताया कि 13 दिसंबर को इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। इसमें उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा की भी उपस्थिति रहेगी। इस कार्यक्रम में संस्कार भारती के अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

    महामंत्री चंदन झा ने बताया कि इस कार्यक्रम में आने का आग्रह करने के लिए संस्कार भारती जिला इकाई पश्चिम चंपारण के सदस्य जब राज्यपाल से मिलने गए थे, तब उन्होंने थारू संस्कृति से अपने लगाव की चर्चा की थी।

    इसको ध्यान में रखते हुए भोजपुरी कला हाट में थारू कला संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। उनके द्वारा बनाई गई हस्तकला सामग्री राज्यपाल को भेंट की जाएगी। राज्यपाल ने थारू समाज के लोगों से संवाद करने की इच्छा भी व्यक्त की थी, इसको ध्यान में रखकर भी योजना बनाई गई है।

    संस्कार भारती के प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष डा. दिवाकर राय ने बताया कि 13 दिसंबर की रात में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। इसमें बिहार के प्रसिद्ध कलाकार शिरकत करेंगे। भोजपुरी हाट में विभिन्न तरह की प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी।

    संस्कार भारती द्वारा पिछले वर्ष भोजपुरी कला उत्सव का आयोजन किया गया था। मौके पर कला संस्कृति के संयोजक डा. सुरेन्द्र राम, कुमारी सीमा, कुंदन शांडिल्य, मनीष उपाध्याय, कामेश्वर कुमार, अंशुमान कुमार, अवध किशोर तिवारी, बीएन द्विवेदी चंदेश्वर कउमार, संदीप राय, मंजीत कुमार, ब्रजेश कुमार, बीरबल मौर्य आदि उपस्थित थे।