Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सरकारी कर्मचारियों के लिए छठ से पहले Good News, चुनाव के बावजूद मिलेगा बढ़ा वेतन

    By Shashi Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:05 PM (IST)

    Bihar News: बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें छठ पूजा से पहले बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, भले ही राज्य में चुनाव चल रहे हों। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। चुनाव आयोग ने भी सरकार को वेतन वृद्धि करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, बेतिया(पश्चिम चंपारण)। Bihar News: राज्य सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा के अनुसार ही चुनाव से ठीक पहले अपने कर्मियों के लिए भी डीए बढ़ाने की घोषणा की थी। अब इसका परिणाम दिखने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य सरकार ने इस बढ़े हुए महंगाई भत्ता के साथ अक्टूबर माह के वेतन भुगतान छठ पर्व के पहले ही कर रहा है। जिससे कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी न हो।

    इसको लेकर जिले के 40 हजार से ज्यादा पदाधिकारी व कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले होगी। सरकार द्वारा घोषित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) की वृद्धि का भी वेतन में ही जोड़कर दिया जाएगा।

    इसके लिए वित्त विभाग ने वरीय कोषागार पदाधिकारी को पत्र भेजकर विशेष निर्देश दिया दिया है। वरीय कोषागार पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि वित्त विभाग ने छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए जिले के कोषागार कार्यालय को आज यानि गुरूवार को चित्रगुप्ता पूजा की छुट्टी के बावजूद खोला जाएगा।

    इस दिन कर्मियों का अद्यतन वेतन जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि सभी कर्मचारियों को समय पर बढ़ा हुआ वेतन मिल सके और वे पर्व की तैयारी सुचारु रूप से कर सकें।

    बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिससे कुल डीए बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है।

    इसका लाभ राज्य के लाखों कर्मियों और पेंशनधारकों को मिलेगा। बेतिया जिला कोषागार की सक्रियता से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।जिला प्रशासन ने कोषागार अधिकारियों को आवश्यक तकनीकी और मानव संसाधन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि भुगतान प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

    • वर्तमान दर: महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है।
    • बढ़ोतरी: यह 3% की वृद्धि है।
    • प्रभावी तिथि: यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।