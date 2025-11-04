Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SSB-पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 11.95 किलो गांजा जब्त, नेपाली तस्कर गिरफ्तार

    By Shesh Nath Tiwari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 04:39 PM (IST)

    सिकटा में एसएसबी और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अठाईसलाखा पुल के पास से 11.950 किलोग्राम गांजा जब्त किया। इस दौरान एक नेपाली तस्कर, उमेश सहनी, को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि नेपाल से मादक पदार्थ आने वाला है, जिसके बाद नाकाबंदी की गई। जब्त गांजे की अंतरराष्ट्रीय कीमत 2.39 लाख रुपये बताई जा रही है। तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    2.39 लाख का गांजा जब्त

    संवाद सूत्र, सिकटा। सीमा सुरक्षा में तैनात सीमा सशस्त्र बल व स्थानीय थाना की पुलिस की संयुक्त रूप से सोमवार की देर शाम अठाईसलाखा पुल के नीचे से 11.950 किलोग्राम गांजा जब्त किया। वही इस कार्रवाई में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गये तस्कर की पहचान पर्सा जिला नेपाल के हरजोता पथरहिया थाना के सोनवर्षा निवासी फुलेना सहनी के पुत्र उमेश सहनी(46) के रूप में हुई है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थानाध्यक्ष नीतीश कुमार मौर्य ने बताया कि पुलिस व एसएसबी को नेपाल से मादक पदार्थ बॉडर पार होने की सूचना मिली थी। जिसके आलोक में एएसआई बब्लू कुमार व एसएसबी के एसआई लोइटोंबाम प्रियो कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित कर अठाईसलाखा पुल के आसपास नाकाबंदी की गई थी।

    जवानों के सहयोग से खदेड़कर पकड़ा

    इसी बीच नेपाल की ओर एक व्यक्ति माथे पर गठरी लेकर पैदल पहुंचा। जिसे रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वह भागने का प्रयास किया। लेकिन जवानों के सहयोग से खदेड़कर पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान एक लाल रंग के पॉलीथिन जिसके ऊपर सफेद रंग के टेप से बांधा गया बंडल जब्त किया गया। 

    बतौर दण्डाधिकारी प्रभारी अंचलाधिकारी अशोक कुमार की मौजूदगी में जब्त बंडल से 11.950 किलो गांजा जब्त किया गया। जब्त गांजा का अन्तरराष्ट्रीय मूल्य 2.39 लाख बताई जा रही है। इस मामले में एएसआई बब्लू कुमार के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पकड़े गए तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

    इस कार्रवाई में एसएसबी के राजेश कुमार, मनोज कुमार, नीतेश कुमार, अमर कुंवर व चौकीदार छोटन सिंह आदि शामिल थे।