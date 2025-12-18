फ्री अनाज के लिए बहनोई ने साले को मारा चाकू, शादी के बाद भी भाई-भाभी का राशन उठा रही बहन
पश्चिम चंपारण के लौरिया में फ्री अनाज के लालच में बहनोई और साले के बीच विवाद हो गया। बीच-बचाव करने गए युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। पुलिस ने आर ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, लौरिया (पश्चिम चंपारण)। फ्री अनाज के लालच में बहनोई और साले के बीच के विवाद और झगड़े को छुड़ाने गए युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जख्मी लौरिया थाना क्षेत्र के बगही बसवरिया पंचायत के गबनाहा निवासी मंजूर मियां के पुत्र गुड्डू अंसारी को प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया है।
जख्मी युवक अपने बहनोई के साथ उनके बहनोई के घर राशन उठाव के विवाद को लेकर पूछताछ करने के लिए गया था। घायल गुड्डू के बहनोई लौरिया थाना क्षेत्र के देउरवा पंचायत के बरबिरो निवासी असरफुल मियां के पुत्र हाकीम अंसारी ने बताया कि मेरी बहन अंजुम आरा की शादी प्रखंड के सिसवनिया पंचायत के मोमीनटोला निवासी महबूब अंसारी से हुई है।
उसने बताया, मेरे राशन कार्ड में ही बहन अंजूम नाम अब तक है। मेरी बहन अपने फिंगर से प्रति माह राशन भी निकाल लेती थी। गवनाहा निवासी गुड्डू अंसारी के साथ मोमीन टोला अपने बहनोई के घर राशन के बारे मे पूछताछ करने पहुंचा। वहां हमसे मेरे बहनोई महबूब के बीच कहासुनी होने लगी। मेरा साला झगड़ा छुड़ना का प्रयास कर रहा था।
इस दौरान महबूब ने चाकू निकाल कर मेरे साले के पेट में मार दिया। मामले में थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार कर थाना लाया गया है। पीड़ित की ओर से अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
