Prakash Jha: मशहूर फिल्म निर्माता प्रकाश झा के पिता का पटना में निधन, कुछ महीनों से थे बीमार

Prakash Jha वे पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड के बड़हरवा गांव के निवासी थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे पटना स्थित एजी कॉलोनी स्थित आवास पर रह रहे थे। पूर्वी तुरहापट्टी के सरपंच चंन्द्रशेखर तिवारी ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार पटना के बांसाघाट स्थित श्मशान घाट में हुआ। उनके बड़े पुत्र फिल्म निर्माता निदेशक प्रकाश झा ने मुखाग्नि दी।

फिल्म निर्माता प्रकाश झा के पिता का निधन, शोक

Your browser does not support the audio element.