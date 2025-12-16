Language
    DIG के नाम पर फर्जी ID से ठगी करने वाला राजस्थान से गिरफ्तार, मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त

    By Manoj Mishra Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 05:03 PM (IST)

    चंपारण रेंज के डीआईजी हर किशोर राय के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से ठगी करने वाले अपराधी को साइबर थाना पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया ...और पढ़ें

    घटना के बारे में जानकारी देते साइबर थाना के डीएसपी गौतम शरण ओमी व अन्य पुलिस पदाधिकारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, बेतिया। चंपारण रेंज के डीआईजी हर किशोर राय के फोटो और नाम का उपयोग कर फेसबुक पर फेक आईडी बना लोगों से ठगी करने के अपराधी को साइबर थाना की पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है।

    साइबर थाना के डीएसपी गौतम शरण ओमी ने बताया कि राजस्थान के अलवर जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र के शेरापुर निवासी तस्लीम खान को गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी उसके घर से हुई।

    जिस सिम से उसने फेक आईडी बनाया था, वह सिम कार्ड और मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

    डीएसपी ने बताया कि विगत नवंबर माह में अपराधी ने डीआईजी के फोटो का उपयोग कर उनके नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाया था। इस आईडी से वह लोगों को मैसेज भेज झांसा देता था कि उनके एक मित्र, जो सेना के अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण हो गया है।

    वे अपना फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचना चाहते हैं। सामान बेचने के नाम पर वह लोगों को झांसा देकर ठगी करता था। वह कई लोगों को ठग चुका था। इस मामले में साइबर थाना में 12 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    अनुसंधान के दौरान पता चला कि अपराधी अलवर जिला का रहने वाला है। इसके बाद पुलिस की टीम अलवर गई और उसे गिरफ्तार कर ली।

    डीएसपी ने बताया कि इस मामले में उसे रिमांड पर लिया जाएगा। बता दे कि गिरफ्तार अपराधी ने इसके पूर्व भी तत्कालीन डीआईजी के नाम पर फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने का कोशिश किया था। छापेमारी टीम में साइबर थाना के इंस्पेक्टर रविंदर कुमार यादव, इंस्पेक्टर राजेश कुमार आदि शामिल रहे।