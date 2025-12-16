DIG के नाम पर फर्जी ID से ठगी करने वाला राजस्थान से गिरफ्तार, मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त

जागरण संवाददाता, बेतिया। चंपारण रेंज के डीआईजी हर किशोर राय के फोटो और नाम का उपयोग कर फेसबुक पर फेक आईडी बना लोगों से ठगी करने के अपराधी को साइबर थाना की पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है।

साइबर थाना के डीएसपी गौतम शरण ओमी ने बताया कि राजस्थान के अलवर जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र के शेरापुर निवासी तस्लीम खान को गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी उसके घर से हुई।

जिस सिम से उसने फेक आईडी बनाया था, वह सिम कार्ड और मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

डीएसपी ने बताया कि विगत नवंबर माह में अपराधी ने डीआईजी के फोटो का उपयोग कर उनके नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाया था। इस आईडी से वह लोगों को मैसेज भेज झांसा देता था कि उनके एक मित्र, जो सेना के अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण हो गया है।