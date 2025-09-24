बगहा में फर्जी आधार कार्ड और प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, संचालक फरार

जागरण संवाददता, बगहा। बगहा दो अंचल के सिरसिया पचरुखा स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र से भारी मात्रा में आधार कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बरामद किए गए हैं। यह कार्रवाई अंचलाधिकारी रवि प्रकाश चौधरी और नौरंगिया थानाध्यक्ष शुभम कुमार के संयुक्त नेतृत्व में की गई।

सीओ को शाम सात बजे सूचना मिली थी कि नौरंगिया थाना क्षेत्र के सिरसिया पचरुखा चौक स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र पर फर्जी तरीके से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सेंटर पर छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान करीब 200 से अधिक आधार कार्ड, बड़ी संख्या में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण

पत्र, दो लैपटॉप, मोबाइल, सीपीयू और अन्य जरूरी दस्तावेज बरामद किए गए। छापेमारी के दौरान सेंटर का संचालक सिकंदर कुमार मौके से फरार हो गया।

फर्जी तरीके से जारी होते थे प्रमाण पत्र

सीओ रवि प्रकाश चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रतीत होता है कि ग्राहक सेवा केंद्र से फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे।

उन्होंने कहा कि जब्त दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने संचालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

सीओ ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जांच के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।