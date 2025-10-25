Language
    Bihar Crime: बिहार चुनाव के बीच बीजेपी सांसद से मांगी 10 करोड़ की रंगदारी, बेटे को जान से मारने की धमकी﻿

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:49 PM (IST)

    पश्चिम चंपारण के सांसद संजय जायसवाल से अज्ञात अपराधियों ने 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी है। रंगदारी न देने पर उनके बेटे की हत्या की धमकी दी गई है। सांसद की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मोबाइल फोन धारक को ट्रेस कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। एसडीपीओ ने जल्द खुलासे की बात कही है।

    जागरण संवाददाता, बेतिया। अज्ञात अपराधियों ने पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल से 10 करोड की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर उनके इकलौते पुत्र डा शिवम जायसवाल की हत्या करने की धमकी दी गई है। मामले में सांसद की शिकायत पर नगर थाने में मोबाइल फोन धारकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है।

    पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मोबाइल फोन धारक को ट्रेस कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि सांसद डॉ. संजय जायसवाल की शिकायत पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    मामले की जांच हो रही है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शनिवार को दर्ज प्राथमिकी में सांसद ने बताया है कि 23 अक्टूबर की दोपहर 12.40 बजे से 12.44 बजे तक दो बार दो अलग-अलग मोबाइल फोन नंबरों से उन्हें फोन आया। फोन करने वाले ने दस करोड़ की रंगदारी मांगी। नहीं देने पर उनके पुत्र डा. शिवम जायसवाल को जान से मारने की धमकी दी।