Bihar Crime: बिहार चुनाव के बीच बीजेपी सांसद से मांगी 10 करोड़ की रंगदारी, बेटे को जान से मारने की धमकी﻿

जागरण संवाददाता, बेतिया। अज्ञात अपराधियों ने पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल से 10 करोड की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर उनके इकलौते पुत्र डा शिवम जायसवाल की हत्या करने की धमकी दी गई है। मामले में सांसद की शिकायत पर नगर थाने में मोबाइल फोन धारकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मोबाइल फोन धारक को ट्रेस कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि सांसद डॉ. संजय जायसवाल की शिकायत पर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।