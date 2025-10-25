Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bihar Chunav: यूपी के पूर्व भाजपा विधायक तीन कैन बीयर के साथ गिरफ्तार, चुनाव प्रचार करने आ रहे थे बिहार

    By Sunil AnandEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:46 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक को तीन कैन बीयर के साथ बिहार सीमा पर गिरफ्तार किया गया। वह बिहार में चुनाव प्रचार करने आ रहे थे। पुलिस ने तलाशी के दौरान बीयर बरामद की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटना ने बिहार के राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यूपी के बिल्थरारोड विधानसभा के पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया समेत दो लोग डेढ़ लीटर बीयर के साथ गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, बेतिया। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने के लिए आ रहे यूपी के बिल्थरारोड विधानसभा के पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया समेत दो लोग डेढ़ लीटर बीयर के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों शुक्रवार की देर शाम में कार से बिहार की सीमा में नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर बांध (बरियारपुर चेकपोस्ट) पर पहुंचे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधानसभा चुनाव को लेकर गहन वाहन जांच अभियान के दौरान कार से डेढ़ लीटर बीयर बरामद किया गया। जिला प्रशासन की ओर से जारी विज्ञाप्ति में बताया गया है कि मंगलपुर बांध (बरियारपुर चेकपोस्ट) पर एसएसटी प्वाइंट है, जहां दंडाधिकारी विकास कुमार की उपस्थिति में जांच की जा रही थी।

    जांच के दौरान गोपालगंज की ओर से आ रही काले रंग की कार को एसएसबी एवं पुलिस ने रोका। तलाशी के क्रम में कार की डिक्की में रखे ट्राली बैग से बडवाइजर लेगर बियर की तीन कैन बरामद किया गया। कार के चालक यूपी के बलिया जिला के पलिया राजपुर निवासी दिलीप सिंह और पूर्व भाजपा विधायक बलिया जिला के जमुआ निवासी धनंजय कनौजिया को गिरफ्तार किया गया।

    नौतन के थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार पासवान ने बताया कि मामले में नौतन थाना कांड संख्या519/25 दर्ज कर दोनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है।