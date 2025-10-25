Bihar Chunav: यूपी के पूर्व भाजपा विधायक तीन कैन बीयर के साथ गिरफ्तार, चुनाव प्रचार करने आ रहे थे बिहार

जागरण संवाददाता, बेतिया। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने के लिए आ रहे यूपी के बिल्थरारोड विधानसभा के पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया समेत दो लोग डेढ़ लीटर बीयर के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों शुक्रवार की देर शाम में कार से बिहार की सीमा में नौतन थाना क्षेत्र के मंगलपुर बांध (बरियारपुर चेकपोस्ट) पर पहुंचे थे।

विधानसभा चुनाव को लेकर गहन वाहन जांच अभियान के दौरान कार से डेढ़ लीटर बीयर बरामद किया गया। जिला प्रशासन की ओर से जारी विज्ञाप्ति में बताया गया है कि मंगलपुर बांध (बरियारपुर चेकपोस्ट) पर एसएसटी प्वाइंट है, जहां दंडाधिकारी विकास कुमार की उपस्थिति में जांच की जा रही थी।

जांच के दौरान गोपालगंज की ओर से आ रही काले रंग की कार को एसएसबी एवं पुलिस ने रोका। तलाशी के क्रम में कार की डिक्की में रखे ट्राली बैग से बडवाइजर लेगर बियर की तीन कैन बरामद किया गया। कार के चालक यूपी के बलिया जिला के पलिया राजपुर निवासी दिलीप सिंह और पूर्व भाजपा विधायक बलिया जिला के जमुआ निवासी धनंजय कनौजिया को गिरफ्तार किया गया।