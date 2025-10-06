Language
    अमृत भारत सहरसा एक्सप्रेस के जनरल कोच में घुसी RPF, लावारिस हालत में मिले बैग से 46 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद

    By Manvendra Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:43 PM (IST)

    बगहा स्टेशन पर आरपीएफ ने अमृत भारत सहरसा एक्सप्रेस के जनरल कोच से 46 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। नरकटियागंज आरपीएफ पोस्ट कमांडर के निर्देश पर तलाशी अभियान चलाया गया था। बरामद शराब का मूल्य 28240 रुपये आंका गया है और उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया। त्योहारी सीजन में तस्करी रोकने के लिए सघन जांच जारी रहेगी।

    अमृत भारत एक्सप्रेस से अंग्रेजी शराब बरामद। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बगहा। नरकटियागंज आरपीएफ पोस्ट कमांडर ऋतुराज कश्यप के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के तहत बगहा स्टेशन पर रविवार रात 10 बजे अमृत भारत सहरसा एक्सप्रेस (14628) के जनरल कोच से लावारिस हालत में दो बैग में रखी अंग्रेजी शराब बरामद की गई।

    यह कार्रवाई बगहा आरपीएफ पोस्ट प्रभारी इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में की गई, जिसमें आरपीएफ के जवान उमेश यादव और बबलू काजी की अहम भूमिका रही।

    प्रभारी ने बताया कि त्योहारी सीजन में ट्रेनों में भीड़ का लाभ उठाकर असामाजिक तत्व शराब तस्करी जैसी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी ट्रेनों में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

    बरामद शराब की कुल संख्या 46 बोतल है। जिनका बाजार मूल्य लगभग 28,240 रुपये आंका गया है। बगहा आरपीएफ ने मामले में सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए जब्त शराब को उत्पाद विभाग की टीम को सौंप दिया है। जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि किसी भी गैरकानूनी गतिविधि पर लगाम लगाई जा सके।

    ऑटो और बाइक के साथ 690 बोतल नेपाली शराब जब्त, धंधेबाज गिरफ्तार

    वहीं, दूसरी ओर सोनबरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा परसाईंन पंचायत के दरबार लालबंदी गांव में स्थानीय पुलिस ने भारी मात्रा नेपाली शराब के साथ ऑटो व बाइक जब्त की है। साथ ही एक धंधेबाज को गिरफ्तार भी किया है।

    गिरफ्तार धंधेबाज जिला मुख्यालय के बरियापुर गांव निवासी स्व. महेंद्र पासवान का पुत्र अजय पासवान बताया गया है। जानकारी के अनुसार प्रखंड के विभिन्न इलाकों में बाढ़ के पानी से हुई तबाही की लेकर थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार के निर्देश पर थाने के पुलिस अधिकारी विभिन्न इलाकों में गश्त लगा रहे थे।

    इसी दौरान पुअनि धीरज कुमार सिपाही चन्दन कुमार व रवि कुमार ने पिपरा परसाईंन पंचायत के दरबार लालबंदी गांव के पास एक ऑटो खड़ी देखी। जैसे पुलिस जीप रूकी तो उसका चालक भागने लगा। शक के आधार पर पुलिस ने खदेड़ कर उसे पकड़ लिया और ऑटो की तलाशी ली, जहां ऑटो के नीचे बोरी में भारी मात्रा शराब पाई गई।

    गिनती के दौरान 690 बोतल नेपाली सौंपी शराब जब्त की गई। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई देख लाइनर के रूप में पीछे-पीछे चल रहा एक युवक भी बाइक छोड़ भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने शराब बाइक व ऑटो को जब्त करते हुए धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया।