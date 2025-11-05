स्वादिष्ट भोजन@ 80, नाश्ता@ 60 और चाय @ 10 रुपये...मतदानकर्मियों के भोजन की पुख्ता व्यवस्था
BiharAssemblyElection 2025: चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदानकर्मियों के लिए भोजन की उचित व्यवस्था की गई है। उन्हें स्वादिष्ट भोजन 80 रुपये में, नाश्ता 60 रुपये में और चाय 10 रुपये में मिलेगी। चुनाव आयोग ने दरों का निर्धारण किया है ताकि सभी मतदानकर्मियों को किफायती दरों पर भोजन मिल सके और उन्हें सुविधा हो।
संवाद सहयोगी, बगहा (पश्चिम चंपारण)। BiharAssemblyElection 2025: निष्पक्ष व शांतिपूर्वक मतदान को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग लगातार काम कर रही है।
इसी कड़ी में सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कराने जाने वाले अधिकारियों व कर्मियों को नाश्ता, भोजन, चाय आदि के लिए कहीं भटकना नहीं पड़े, उनको पूरी गुणवत्ता के साथ भोजन , नाश्ता आदि की व्यवस्था मतदान केंद्र पर ही उपलब्ध हो सके, इसके लिए व्यवस्था किया गया है।
सभी मतदान केंद्रों पर रसोइयों को इसकी जवाबदेही सौंपी गई है। इसके लिए मेनू भी तैयार किया गया है। इसके साथ ही मूल्य भी निर्धारित की गई है। इतना ही नहीं सभी मतदान केंद्र के रसोइया का नाम पर माेबाइल नंबर मतदान कर्मियों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
बुधवार को प्रखंड बगहा एक में सभी रसाेईया, जीविका समूह को पहचान पत्र निर्गत किया गया। इसके साथ ही अनुमंडल से प्रति रसोईया को मानदेय के रूप में एडवांस में ही 500 रुपया का मानदेय उपलब्ध कराया गया।
इसके साथ ही सभी को मतदान के पूर्व 10 तारीख रात को भोजन , 11 को नाश्ता, चाय, भोजन के लिए मेनू भी उपलब्ध कराया गया। चुनाव आयोग के आदेश के आलोक में सभी मतदान केंद्राें पर इसकी व्यवस्था की जा रही है, ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो।
एक नजर मेनू पर
- नाश्ता : पूरी, सब्जी, आचार 60 रुपया
- भोजन : चावल, अरहर की दाल, हरी सब्जी सूखी सब्जी, पापड़ , 80 रुपया
- चाय : 100 एमएल दूध की चाय- 10 रुपया में देना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।