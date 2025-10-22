Bihar Assembly Election 2025 : चुनावी माहौल बिगाड़ने से पहले ही आठ अपराधी आउट
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले, पुलिस ने आठ अपराधियों को गिरफ्तार किया है ताकि चुनाव के दौरान शांति भंग न हो। इन अपराधियों को विभिन्न जिलों से पकड़ा गया है और इन पर क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का लक्ष्य है कि आगामी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, और इसके लिए वे अपराधियों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण) । जिले में विधानसभा चुनाव एवं पर्व त्यौहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने अपराधियों के विरूद्ध थाना बदर एवं जिला बदर करने संबंधी आदेश पारित किया है। इन अपाराधियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, आर्म्स एक्ट,आईटी एक्ट, मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम सहित अन्य अधिनियमों के तहत कई मामलें दर्ज है, जिसमें ये सभी जमानत पर बाहर हैं।
पुलिस अधीक्षक से इन अपराधियोंं को थाना बदर,जिला बदर करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसकी सुनवाई की गई, किन्तु ये अपराधी अपना बचाव करने में असफल रहे। इसके बाद इन्हें 30 नवंबर तक के लिए जिला बदर एवं थाना बदर किया गया है। इस दौरान इन्हें सम्बद्ध थाने में जाकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी, ताकि जिले में शांतिपूर्ण माहौल में स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराया जा सके। इसके अनुपालन के अनुश्रवण का निदेश पुलिस अधीक्षक बेतिया एवं बगहा को दिया गया है।
जिला बदर,थाना बदर हुए अपराधियों में सिसवा भूमिहार के अभिषेक राय को जहानाबाद के सदर थाना भेजा गया है। नगर के आईटीआई के अशोक कुमार सोनी उर्फ भवानी सिंह को लखीसराय के सदर थाना, चनपटिया के पोखरिया के सोनू चौधरी को औरंगाबाद सदर थाना, चनपटिया के सावन सिंह को किशनगंज सदर थाना, नवलपुर के ओमप्रकाश यादव को कटिहार सदर थाना, मझौलिया बैठनिया के राजाबाबु उर्फ सन्नी सिंह को अरवल सदर थाना,चनपटिया पोखरिया के पंकज चौधरी को अररिया सदर थाना, लौकरिया के शेषनाथ बीन को अररिया जिला के सदर थाना से संबंध किया गया है।
थाना बदर किए गए अपराधियों में
1. चनर साह सिरिसिया को सिकटा थाना।
2. शेख साबिर चनपटिया को गौनाहा थाना।
3. मुकेश यादव-चनपटिया को सहोदरा थाना।
4. कासिब राणा-बगहा को गोबर्धना थाना।
5. अनवर मियां चनपटिया को इनरवा थाना।
6. तबरेज आलम-चनपटिया को भंगहा थाना।
7. संदीप चौधरी नवलपुर को शिकारपुर थाना।
8. अशोक राम-नवलपुर को सहोदरा थाना।
9. विजय प्रसाद मनुआपुल को इनरवा थाना।
10. शेख इकबाल उर्फ राजा चनपटिया से कंगली थाना।
11. गुडड्डु अंसारी-चनपटिया से मैनाटांड़ थाना।
12. मेहित पटेल-चनपटिया को भंगहा थाना।
13. रवि पटेल-चनपटिया से मैनाटांड़ थाना।
14. दीपक कुमार जयसवाल-चनपटिया गांधीनगर को कंगली थाना।
15. जाकिर मियां-चनपटिया को पुरूषोतमपुर थाना।
15. नंदलाल यादव नवलपुर को गोपालपुर थाना बदर किया गया है।
