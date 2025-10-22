Bihar Assembly Election 2025 : चुनावी माहौल बिगाड़ने से पहले ही आठ अपराधी आउट

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण) । जिले में विधानसभा चुनाव एवं पर्व त्यौहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने अपराधियों के विरूद्ध थाना बदर एवं जिला बदर करने संबंधी आदेश पारित किया है। इन अपाराधियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, आर्म्स एक्ट,आईटी एक्ट, मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम सहित अन्य अधिनियमों के तहत कई मामलें दर्ज है, जिसमें ये सभी जमानत पर बाहर हैं।

पुलिस अधीक्षक से इन अपराधियोंं को थाना बदर,जिला बदर करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसकी सुनवाई की गई, किन्तु ये अपराधी अपना बचाव करने में असफल रहे। इसके बाद इन्हें 30 नवंबर तक के लिए जिला बदर एवं थाना बदर किया गया है। इस दौरान इन्हें सम्बद्ध थाने में जाकर अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी, ताकि जिले में शांतिपूर्ण माहौल में स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराया जा सके। इसके अनुपालन के अनुश्रवण का निदेश पुलिस अधीक्षक बेतिया एवं बगहा को दिया गया है।

जिला बदर,थाना बदर हुए अपराधियों में सिसवा भूमिहार के अभिषेक राय को जहानाबाद के सदर थाना भेजा गया है। नगर के आईटीआई के अशोक कुमार सोनी उर्फ भवानी सिंह को लखीसराय के सदर थाना, चनपटिया के पोखरिया के सोनू चौधरी को औरंगाबाद सदर थाना, चनपटिया के सावन सिंह को किशनगंज सदर थाना, नवलपुर के ओमप्रकाश यादव को कटिहार सदर थाना, मझौलिया बैठनिया के राजाबाबु उर्फ सन्नी सिंह को अरवल सदर थाना,चनपटिया पोखरिया के पंकज चौधरी को अररिया सदर थाना, लौकरिया के शेषनाथ बीन को अररिया जिला के सदर थाना से संबंध किया गया है।