बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में दवाओं की भारी कमी, निजी दुकानों के चक्कर लगाने को मजबूर मरीज

संवाद सहयोगी, बगहा। ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ ही अनुमंडलीय अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बढ़ती भीड़ के बीच अस्पताल में कई जरूरी दवाओं का अभाव गंभीर समस्या बन गया है।

मरीजों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों और बाहर की दवा दुकानों पर निर्भर होना पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति रैबीज इंजेक्शन की है, जो पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में उपलब्ध नहीं है।

कुत्तों में बढ़ोतरी, काटने की घटनाएं बढ़ीं

नगर और आसपास के गांवों में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी रोकथाम के लिए संबंधित विभागों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कुत्तों की संख्या बढ़ने से काटने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन न होने से लोगों को निजी दुकानों से 400 से 500 रुपये में इंजेक्शन खरीदने की मजबूरी है। प्रतिदिन कई लोग इंजेक्शन की तलाश में अस्पताल पहुंचते हैं और निराश लौट जाते हैं।