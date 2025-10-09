Language
    Valmikinagar Constituency: कौन हैं दृग नारायण प्रसाद? जिन्हें पीके ने वाल्मीकिनगर विधानसभा से दिया है टिकट

    By Arjun Kumar JaiswalEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:03 PM (IST)

    प्रशांत किशोर ने दृग नारायण प्रसाद को वाल्मीकिनगर विधानसभा से टिकट दिया है। दृग नारायण प्रसाद एक सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नेता हैं, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए काम किया है। वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और कई सामाजिक आंदोलनों में भाग ले चुके हैं। प्रशांत किशोर ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करते हुए उन्हें वाल्मीकिनगर के विकास के लिए सही विकल्प बताया है।

    दृग नारायण प्रसाद को वाल्मीकिनगर विधानसभा से टिकट। (फोटो जागरण)

    संवाद सूत्र, हरनाटांड़। जनसुराज ने विधानसभा चुनाव के लिए वाल्मीकिनगर विधानसभा क्षेत्र संख्या-01 से थारू समाज के नेता दृग नारायण प्रसाद को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गुरुवार को पार्टी द्वारा टिकट मिलने के बाद प्रसाद ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि यह अवसर उनके लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है।

    दृग नारायण प्रसाद का राजनीतिक सफर हाल ही में शुरू हुआ है, लेकिन सामाजिक सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भूमिका लंबे समय से रही है। वे नौरंगिया थाना क्षेत्र के महुअवा गांव के निवासी हैं।

    प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से प्राप्त करने के बाद उन्होंने हरनाटांड़ उच्च विद्यालय से माध्यमिक शिक्षा, एल.एस. कॉलेज मुजफ्फरपुर से स्नातक और पटना विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पढ़ाई की।

    वर्ष 1994 में उन्होंने योगापट्टी प्रखंड में शिक्षक के रूप में अपनी सेवा यात्रा शुरू की। शिक्षा क्षेत्र में तीन दशक तक सेवाएं देने के बाद उन्होंने 30 सितंबर 2024 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है।

    उनकी पत्नी दो बार महुअवा कटहरवा पंचायत की मुखिया रह चुकी हैं। जबकि वर्तमान में यह पद उनकी छोटी मां के पास है।
    प्रसाद जनसुराज पार्टी के संस्थापक सदस्य और संविधान निर्माण समिति के सदस्य के रूप में पहले से ही सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है।

    इस मौके पर सत्यनारायण काजी, सुरेंद्र चौधरी, सुभाष मुसहर, बंधु कुशवाहा, संदीप कुमार व बाबूराम महतो के साथ कई अन्य उपस्थित रहे।