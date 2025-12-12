West Champaran News: अस्पताल में बेड पर सोया कुत्ता, वीडियो वायरल होने पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हड़कंप

संवाद सूत्र, नौतन। नौतन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए लगाए गए बेड पर कुत्ते के सोने का वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है। जिले में नए जिलाधिकारी आए हैं और ऐसे में अस्पताल के बेड पर कुत्ते के सोने से संबंधित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मामले में अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अमरीश सिंह ने नाइट गार्ड और सफाई कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है। नाइट गार्ड और सफाई कर्मचारियों की लापरवाही से बेड पर बिछे चादर पर कुत्ता सोया है। दरअसल, यह वीडियो रात की है। अस्पताल के बेड पर मरीज नहीं हैं। ऐसे में खाली बेड पड़ा हुआ है। मरीजों के लिए बिछाया गया चादर भी नहीं हटाया गया है और कुत्ता अस्पताल में घुसा है और बेड पर जाकर पूरी रात सोया है।

बताया जाता है कि बेड से मरीजों के जाते ही सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी होती है कि वह वार्ड की सफाई कर दे। जब वार्ड में मरीज नहीं थे तो उसे वार्ड का फाटक बंद कर देना चाहिए। वहीं नाइट गार्ड की आवारा कुत्तों से भी अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। सो, दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।