Diwali 2025: बेतिया में दीपावली की आतिशबाजी में 48 झुलसे, आठ की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, बेतिया। दीपावली की रात जहां पूरे जिले में रोशनी और उत्सव का माहौल था, वहीं लापरवाही भरी आतिशबाजी कई परिवारों के लिए परेशानी बन गई। सोमवार की रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक जिले विभिन्न इलाकों से आतिशबाजी के दौरान झुलसे तीन दर्जन से अधिक लोग बेतिया जीएमसीएच पहुंचे। इनमें से अधिकांश मरीज हल्के से मध्यम स्तर के झुलसे हुए थे।

अस्पताल प्रशासन ने रातभर इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सा व्यवस्था को सुचारु रखा। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक बर्न मरीजों के अलावे मारपीट, रोड एक्सीडेंट से संबंधित करीब 75 मरीजों का इलाज जीएमसीएच के ओटी विभाग में किया गया। जीएमसीएच उपाधीक्षक डॉ. दिवाकांत मिश्र ने बताया कि बर्न मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में पहले से समुचित व्यवस्था की गई थी। सी ब्लॉक के पांचवें तल पर 12 बेड का विशेष बर्न वार्ड तैयार किया गया है। जहां प्रशिक्षित चिकित्सक और नर्सों की टीम लगातार ड्यूटी पर थे।

उन्होंने बताया कि दीपावली को लेकर पहले ही बर्न वार्ड सहित विभिन्न वार्डों में अतिरिक्त दवाइयां, ड्रेसिंग सामग्री और बिस्तरों की व्यवस्था कर दी गई थी, ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। इसके अलावे सर्जिकल वार्ड में रातभर अस्पताल की इमरजेंसी भरी हुई थी।