Diwali 2025: बेतिया में दीपावली की आतिशबाजी में 48 झुलसे, आठ की हालत गंभीर
बेतिया में दीपावली की रात आतिशबाजी के दौरान लापरवाही के कारण तीन दर्जन से अधिक लोग झुलस गए। घायलों को बेतिया जीएमसीएच में भर्ती कराया गया, जिनमें से अधिकांश हल्के से मध्यम स्तर तक झुलसे थे। अस्पताल प्रशासन ने बर्न मरीजों के इलाज के लिए विशेष व्यवस्था की थी। लगभग 40 मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे आठ मरीजों को भर्ती किया गया।
जागरण संवाददाता, बेतिया। दीपावली की रात जहां पूरे जिले में रोशनी और उत्सव का माहौल था, वहीं लापरवाही भरी आतिशबाजी कई परिवारों के लिए परेशानी बन गई। सोमवार की रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक जिले विभिन्न इलाकों से आतिशबाजी के दौरान झुलसे तीन दर्जन से अधिक लोग बेतिया जीएमसीएच पहुंचे। इनमें से अधिकांश मरीज हल्के से मध्यम स्तर के झुलसे हुए थे।
अस्पताल प्रशासन ने रातभर इमरजेंसी वार्ड में चिकित्सा व्यवस्था को सुचारु रखा। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक बर्न मरीजों के अलावे मारपीट, रोड एक्सीडेंट से संबंधित करीब 75 मरीजों का इलाज जीएमसीएच के ओटी विभाग में किया गया।
जीएमसीएच उपाधीक्षक डॉ. दिवाकांत मिश्र ने बताया कि बर्न मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में पहले से समुचित व्यवस्था की गई थी। सी ब्लॉक के पांचवें तल पर 12 बेड का विशेष बर्न वार्ड तैयार किया गया है। जहां प्रशिक्षित चिकित्सक और नर्सों की टीम लगातार ड्यूटी पर थे।
उन्होंने बताया कि दीपावली को लेकर पहले ही बर्न वार्ड सहित विभिन्न वार्डों में अतिरिक्त दवाइयां, ड्रेसिंग सामग्री और बिस्तरों की व्यवस्था कर दी गई थी, ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके। इसके अलावे सर्जिकल वार्ड में रातभर अस्पताल की इमरजेंसी भरी हुई थी।
अतिशबाजी के दौरान पटाखा फटने, रॉकेट और अनार से आग लगने जैसी घटनाओं में बच्चे, युवक जख्मी हुए। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को ज्यादातर हाथ, पैरों में जलन थी। कुछ मरीज को चेहरे पर जख्म थे।
अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, लगभग 40 मरीजों को मामूली उपचार के बाद घर भेज दिया गया। जबकि, गंभीर रूप से झुलसे करीब आठ मरीजों को भर्ती कर दिया गया है।
पिछले वर्ष की तुलना में बर्न मरीजों की संख्या बढ़ी
अस्पताल प्रशासन के अनुसार, इस बार पिछले वर्ष की तुलना में बर्न मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। मुख्य रूप से इंदिरा चौक के मनोज महतो (35), नौतन पुरंदरपुर के रीकेश यादव (35), कमलनाथ नगर से मनीष कुमार (32), देवनगर के अरवी कुमार (02) मच्छरगांवा के विशाल कुमार (29), नौतन के हिमांशु कुमार (12), शिकारपुर के संस्कृति कुमारी (08), बैरिया के तनया कुमारी (12) तथा श्याम कुमार (06), बेतिया के सत्यम कुमार (12), इलमराम चौक के सागर कुमार (18), खिरिया घाट के अंतिमा कुमारी (02), बैरिया रवि प्रकाश (35) आदि बर्न मरीज का इलाज ओटी में हुआ।
