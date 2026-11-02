बिहार में पिता धोते थे दूसरों के कपड़े, बेटी ने फुटबॉल खेलकर बदली तकदीर; 23 साल की उम्र में पाई सरकारी नौकरी 

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज। बेटियां अगर ठान लें तो संघर्ष की राह पर चलते हुए सफलता की नई इबारत लिख सकती हैं। इसका जीवंत उदाहरण हरदिया चौक निवासी 23 वर्षीय निशा कुमारी हैं।

गरीब परिवार में जन्मी निशा ने फुटबॉल के मैदान में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर न सिर्फ जिले और राज्य का नाम रोशन किया, बल्कि सरकारी नौकरी हासिल कर परिवार की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा ली है।

निशा के पिता बृजेश बैठा कपड़े धोने और इस्त्री करने का काम करते हैं, जबकि मां सुनीता देवी गृहिणी हैं। चार बहनों और दो भाइयों वाले परिवार में पली-बढ़ी निशा के लिए सफलता का यह सफर आसान नहीं था। 12 साल की उम्र से शुरू किया सफर करीब 12 वर्ष की उम्र में वर्ष 2015 में उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया। निशा बताती हैं कि उनकी कुछ सहेलियां फुटबॉल खेलती थीं। स्कूल जाने के बाद वे अभ्यास के लिए मैदान में जाती थीं।

उन्हें खेलते देखकर निशा के मन में भी फुटबॉल खेलने की इच्छा जगी। सहेलियों ने प्रशिक्षक सुनील वर्मा से संपर्क कराया और यहीं से उसके सपनों को नई उड़ान मिली। प्रशिक्षक के सानिध्य में लगातार अभ्यास और मेहनत के दम पर निशा जिला से राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचीं।

ओडिशा में आयोजित राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन ने उनकी किस्मत बदल दी। बिहार सरकार की 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' योजना के तहत पिछले वर्ष उन्हें सरकारी नौकरी मिली। वर्तमान में वह पूर्वी चंपारण के मोतिहारी अनुमंडल में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। निशा कहती हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन सरकारी सेवक बनेंगी। मेहनत और खेल के प्रति जुनून ने उनका सपना पूरा कर दिया। अब माता-पिता सहित पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाना ही उनका अगला लक्ष्य है। टिप्पणियों को नजरअंदाज कर लक्ष्य की ओर बढ़ती रही निशा फुटबॉल के मैदान में निशा का आत्मविश्वास और जज्बा उसकी पहचान है। वह फुटबॉल में राइट आउट पोजिशन पर खेलने में माहिर है। निशा बताती है कि जब वह हाफ पैंट पहनकर खेलने के लिए घर से निकलती थी, तब कुछ लोग लड़की होकर हाफ पैंट पहनने पर तंज कसते थे, लेकिन उसने कभी ऐसी टिप्पणियों की परवाह नहीं की।