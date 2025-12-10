Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 में टॉप स्कोर कैसे करें? डीईओ ने बताई हाई-मार्क्स रणनीति

    By Sandesh Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:57 PM (IST)

    Matric Exam 2026 tips: पश्चिम चंपारण के डीईओ ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 में टॉप स्कोर करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों का खुलासा किया है। उन्होंन ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Inter Exam 2026 tips: फेसबुक लाइव क्रैश कोर्स में मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 की कराई जाएगी तैयारी। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Bihar Board exam preparation 2026: मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए क्रैश कोर्स अत्यंत आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा से पूर्व मुख्य विषयों का समुचित रिवीजन करने का अवसर मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस 31 दिवसीय फेसबुक लाइव क्रैश कोर्स के माध्यम से जिले के किसी भी कोने में बैठे विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उक्त बातें जिला शिक्षा पदाधिकारी रविन्द्र कुमार ने कही।

    वे बुधवार को विपिन उच्च विद्यालय के स्मार्ट कक्ष में उन्नयन बिहार के फेस बुक लाइव क्लास में मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए 31 दिवसीय फेसबुक लाइव क्रैश कोर्स का शुभारंभ के दौरान संबोधित कर रहे थे।

    Bihar Matric exam 2026

    इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ जिला शिक्षा पदाधिकारी रविन्द्र कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गार्गी कुमारी एवं कुमार अनुभव की उपस्थिति में संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर की गई।

    क्रैश कोर्स प्रतिदिन निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार चलाया जायेगा, जिसमें विशेष रूप से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को लगाया गया है। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी रविन्द्र कुमार ने जिले के सभी विद्यालयों में संचालन करने का निर्देश दिया है।

    जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गार्गी कुमारी ने बताया कि इस दौरान शिक्षकों द्वारा महत्वपूर्ण अध्यायों के साथ-साथ प्रैक्टिस सेट, मॉडल प्रश्न-पत्र और रिवीजन क्लास पर विशेष फोकस रहेगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुमार अनुभव ने कहा कि परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप निरंतर मूल्यांकन भी किया जाएगा ।

    कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश कुमार द्वारा किया गया वहीं धन्यवाद ज्ञापन राजीव कुमार पाठक द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कुमकुम पाठक समेत शिव कुमार, ज्योति प्रकाश, मंजीत कुमार, भारत कुमार झा, जितेन्द्र प्रसाद ,मो.असलम, अनिल कुमार, मो. अरिफ ,उजमा आस्मीन, डा. शबनम , सत्यम कुमार ,निकेत कुमार, डा.मदन कुमार झा,अजय पटेल , राजकुमार पाण्डेय, मुनीन्द्र कुमार झा पाण्डेय धम्रेन्द्र शर्मा , प्रकाश भूषण , सोनम आदि मौजूद थे।