सावधान! घना कोहरा और सर्द पछुया हवा बन रही जानलेवा, सतर्क रहने की सलाह

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज। West champaran news : प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। घने कोहरे, ओस की बूंदों और पछिया हवा के तेज प्रवाह ने ठंड का असर और बढ़ा दिया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त रहा। दिनभर सूरज के दर्शन नहीं हो सके।

ठंडी पछिया हवा के कारण कनकनी बढ़ गई और लोग घरों में दुबके रहे। सुबह के समय स्थिति और भी गंभीर रही। करीब 10 बजे तक घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। नरकटियागंज-व्यासपुर, रामनगर, गौनाहा, सहोदरा और बलथर मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बेहद कम रही। वाहन चालकों को लाइट जलाकर अत्यंत धीमी गति से सावधानीपूर्वक वाहन चलाना पड़ा।

कोहरे और ठंड का सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों और कामकाजी लोगों पर पड़ा। सुबह घर से निकलने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई अभिभावकों ने छोटे बच्चों को स्कूल भेजने से परहेज किया। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए।

मौसम की मार खेती पर भी दिखने लगी है। किसान हरेंद्र यादव ने बताया कि गन्ना की कटाई और छिलाई कार्य प्रभावित हो रहा है। लगातार ठंड और कोहरे के कारण मजदूरों की संख्या कम हो रही है। वहीं गेहूं की बुवाई और पटवन में भी किसानों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं।

केवीके के अध्यक्ष डॉ आरपी सिंह ने बताया कि तापमान में अभी और गिरावट की संभावना है। किसान फसलों की सिंचाई कर ठंड से बचाएं। आने वाले दिनों में पछिया हवा के चलते ठंड का असर और बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

सर्दी में बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा बेहद जरूरी गौनाहा । घने कोहरा के साथ ठंड हवा के कारण अस्पताल में सर्दी ,जुकाम, बीपी के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई हैं। अस्पताल प्रभारी डॉ शशि कुमार ने बताया कि तापमान में बदलाव के चलते शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती है। जिससे जुकाम, बुखार, खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है।

यह मौसम वायरस-बैक्टीरिया पनपने के लिए मुफीद होता है। इस मौसम में शरीर के प्रति सचेत होना जरूरी है । क्योंकि जरा सी लापरवाही सर्दी, खांसी, बुखार आदि बीमारियों को न्योता दे सकती है। बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है।

ठंड में मवेशियों के इलाज को गांव में पहुंच रहा मोबाइल वैन योगापट्टी : बढ़ती ठंड में मवेशी बीमार होते हैं। ऐसे में मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा से पशुपालकों को बड़ी राहत मिल रही है। मोबाइल वैन एक फोन कॉल पर पशुपालकों के घर-घर पहुंचकर पशुओं का निशुल्क इलाज कर रहा है।

पशु चिकित्सक डॉ. शिवम बाजपायी ने बताया कि ठंड के मौसम में पशुओं में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 1962 सेवा के माध्यम से पशुपालकों की कॉल आते ही मोबाइल वैन को उनके दरवाजे तक जाकर इलाज की जा रही है।शुपालक प्रमोद प्रसाद, साहेब हुसैन आदि ने सरकार की इस पहल की सराहना की है। कहा कि पहले इलाज के लिए प्रखंड मुख्यालय में अस्पताल में जाना पड़ता था। लेकिन अब मोबाइल वैन सीधे घर तक पहुंच रही है। जिससे समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है।

ठंड से ठिठुर रहे लोग, मच्छरगांवा ईओ को जिला प्रशासन के आदेश का इंतजार योगापट्टी: प्रखंड में तापमान गिरकर 11 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सर्द हवाओं से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। सुबह और शाम की कड़ाके की ठंड के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सबसे अधिक परेशानी बच्चों, गरीबों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को झेलनी पड़ रही है।

ताज्जुब यह है कि मच्छरगांवा ईओ को जिला प्रशासन से आदेश मिलने का इंतजार है। वे मानवता को देखकर स्वयं से निर्णय नहीं लेंगी। आदेश आएगा, तभी चौक-चौराहों पर अलाव जलेगा। बता दें कि योगापट्टी प्रखंड के मच्छरगावां नगर पंचायत सहित क्षेत्र के 18 पंचायतों में अब तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

सार्वजनिक स्थलों, चौक-चौराहों और बाजारों में अलाव नहीं जलने से लोगों में नाराजगी है। स्थानीय ग्रामीण अजीत जायसवाल, छोटेलाल प्रसाद, अशोक कुमार, मुन्ना सुमन ने बताया कि नगर पंचायत की ओर से ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है।

मजबूरी में लोग कचरा जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों के लिए भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में अंचलाधिकारी प्रज्ञा नयनम ने बताया कि सोमवार से अलाव की व्यवस्था कर दी जाएगी।