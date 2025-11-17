नरकटियागंज में नए साल में बनकर तैयार हो जाएगा डीलक्स बस स्टैंड, यात्रियों को मिलेगी सुविधा
नरकटियागंज में नंदपुर में बन रहा डीलक्स बस स्टैंड अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। 3 करोड़ 87 लाख रुपये की लागत से बन रहे इस बस स्टैंड में यात्रियों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे यात्रियों को अलग-अलग जगहों से बस पकड़ने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और उन्हें एक ही स्थान पर सभी रूटों की बसें मिलेंगी।
संवाद सहयोगी, नरकटियागंज। क्षेत्र के लोगों को स्थाई बस पड़ाव की सुविधा अगले साल तक मिल जाएगी। नगर परिषद अंतर्गत नंदपुर में बन रहा डीलक्स बस स्टैंड अब निर्माण के अंतिम चरण में है।
चहारदीवारी और भवन निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि अंदर का कार्य लगभग 20 प्रतिशत भाग शेष है। नगर विकास एवं आवास विभाग से अनुमति मिलने के बाद साइट पर काम की रफ्तार और तेज हो गई है।
नगर के नंदपुर खोड़ी स्थित बीआरसी के पास 3 करोड़ 87 लाख 31 हजार 600 रुपये की लागत से आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण में चारदीवारी और मुख्य भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
बस स्टैंड परिसर में यात्री प्रतीक्षालय, शौचालय, लाइट, शेड और पेयजल सहित सभी आवश्यक सुविधाओं को बहाल किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि बस स्टैंड को बेहतर और आधुनिक स्वरूप देने के लिए आवश्यक कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिल सके।
अलग-अलग जगहों से बस सेवा से मिलेगी मुक्ति
वर्तमान समय में पुरानी बाजार, पेट्रोल पंप, टेंपो स्टैंड और पिपरा दिउलिया वार्ड 24 स्थित रेलवे परिसर से बसें खुलती हैं। विभिन्न स्थानों से बस परिचालन होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क किनारे बसों के रुकने से दुर्घटना की आशंका भी लगातार बनी रहती है।
अक्सर यात्रियों को यह भी पता नहीं चलता कि कौन सी बस कहां से खुलेगी, जिससे उन्हें भटकना पड़ता है। लेकिन स्थायी बस स्टैंड बन जाने के बाद सभी रूटों की बसें एक ही स्थान नंदपुर वार्ड नंबर 5 स्थित नए बस स्टैंड से खुलेंगी। यात्रियों को शहर के दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर तक भटकने की जरूरत नहीं होगी।
बसों की प्रतीक्षा में नहीं होगी परेशानी
स्थानीय निवासी संतोष कुमार और संजीव कुमार ने कहा कि बस स्टैंड नहीं होने से सबसे ज्यादा दिक्कत उन यात्रियों को होती है, जिन्हें दिन-रात बस पकड़ने के लिए किसी व्यवस्थित जगह का सहारा नहीं मिलता।
नया बस स्टैंड तैयार होने के बाद यात्रियों को एक ही जगह से चारों दिशाओं के लिए बसें मिलेंगी और प्रतीक्षा के दौरान भी परेशानी नहीं होगी।
बस स्टैंड का 80 प्रतिशत कार्य हो गया है। अब फर्श और शेड का काम शुरू किया जाएगा। प्रतिदिन मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। नए साल में लोगों को यह सुविधा मिलने लगेगी।
-रीना देवी, सभापति, नरकटियागंज
