West Champaran : बहू ने हेलमेट से ससुर को मारा, छह दिन बाद थमी सांसें
पश्चिम चंपारण में एक बहू ने अपने ससुर की हेलमेट से पीट-पीटकर हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद के चलते हुई इस घटना में ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए थे और छह दिन बाद अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
जागरण संवाददाता, बेतिया/मैनाटांड़ (पश्चिम चंपारण)। सिर पर चोट लगने के कारण दो दिनों से गवर्नमेंट मेडिकल कालेज अस्पताल में भर्ती पुरुषोतमपुर थाना क्षेत्र के महुअवा गांव स्थित वार्ड 11 निवासी गोरख शुक्ल (65) की मृत्यु शुक्रवार को हो गई। दोपहर बाद करीब 03:30 बजे शव का पोस्टमार्टम कराया गया। नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि मृतक के पुत्र पप्पू शुक्ला उर्फ मोहन शुक्ला की मांग पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
हालांकि मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के जख्म के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु के कारण का पता चलने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इधर जीएमसीएच में मृतक के पुत्र पप्पू शुक्ल ने बताया कि बीते 25 अक्टूबर की दोपहर करीब 01:30 बजे उसकी पत्नी नीरज देवी, भंगहा थाना के सबेया निवासी सास सरोज देवी, साला धनंजय पांडेय उसके घर पर सामान लेने के लिए आए थे।
इस दौरान नीरज देवी ने हेलमेट से मेरे पिता के सिर पर वार कर दिया, जिससे वे जख्मी हुए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसने बताया कि मेरा सामान छोड़कर केवल अपना समान ले जाने के लिए कहा था। जिससे नाराज होकर उसकी पत्नी नीरज देवी झगड़ा करने लगी। झगड़ा के दौरान साला धनंजय पांडेय घर से बाहर निकाल कर मारपीट करने लगा। बीच बचाव करने आए पिता गोरख शुक्ल को पत्नी नीरज देवी ने हेलमेट से सिर पर वार कर दिया। स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया। लेकिन स्थिति गंभीर होने पर 30 अक्टूबर को करीब सुबह 10 बजे जीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां चिकित्सकों ने एक्स-रे, सीटी स्कैन जांच की। जांच रिपोर्ट शुक्रवार को आने वाला था। तब तक सुबह 07:44 में उनकी मृत्यु हो गई।
छह साल पहले पुरुषोत्तमपुर थाने में दहेज उत्पीड़न की दर्ज हुई थी प्राथमिकी
मृतक के पुत्र पप्पू शुक्ल ने बताया कि उनकी तीन संतान है। वर्ष 2019 में उनकी पत्नी नीरज देवी ने पुरुषोत्तमपुर थाने में दहेज उत्पीड़न को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्हें चार माह के लिए जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि न्यायालय आदेश पर कागज तैयार कर उसे घर लाया गया। इस दौरान उनकी पत्नी नीरज देवी ससुराल आती-जाती रहती थी। इसको लेकर विवाद होता था। वहीं नीरज देवी का कहना है कि हेलमेट से मारने का आरोप बेबुनियाद है। दहेज उत्पीड़न के मामले से बचने के लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं।
