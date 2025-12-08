Language
    पश्चिम चंपारण में गेहूं की बुआई के साथ शुरू हो गई डीएपी और पोटाश की किल्लत

    By Rahul Verma Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:56 PM (IST)

    West champaran news : पश्चिम चंपारण में गेहूं की बुआई शुरू होते ही डीएपी और पोटाश की किल्लत हो गई है। किसान खाद के लिए परेशान हैं। बुआई के समय खाद की ...और पढ़ें

    मैनाटांड़ में गेहूं में खाद का छिड़काव करता किसान । जागरण 

    जागरण संवाददाता, बेतिया। बीते अक्टूबर माह में अत्यधिक वर्षा होने के कारण धान का खेत सूखने में समय लग गया और गेहूं की बुआई में थोड़ा विलंब हुआ है। ऐसे में अभी यूरिया की जरूरत कम पड़ रही है, लेकिन बुआई शुरू होते ही डीएपी एवं पोटाश की कृत्रिम किल्लत हो गई है।

    डीएपी और पोटाश की मांग करते ही दुकानदार हाथ खड़ा कर देते हैं। अतिरिक्त कीमत देने के बाद ही किसानों को यह खाद उपलब्ध हो रही है, जबकि विभागीय रिपोर्ट के अनुसार जिले में सभी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस सप्ताह बाद यूरिया की मांग चरम पर रहेगी। ऐसे में वितरण व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं होने से किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

    निर्धारित कीमत पर किसानों को नहीं मिल रहा उर्वरक

    जिल में कोई भी खाद किसानों को निर्धारित मूल्य पर नहीं मिल रही है। वर्तमान समय में डीएपी 1350 रुपये प्रति बोरी की जगह 1600 रुपये प्रति बारी की दर से उपलब्ध हो रहा है। 266 रुपये वाली यूरिया 350 से 360 रुपये की दर से किसानों को उपलब्ध हो रही है।

    नौतन के किसान अरुण कुमार बताते हैं कि निर्धारित दर पर डीएपी नहीं मिल पा रहा है। वहीं जगदीशपुर के किसान धनु ओझा की माने, तो अभी 10 प्रतिशत ही गेहूं की बुआई हुई है। उन्हें डीएपी की जरूरत है, जो 1650 रुपये प्रति बोरी की दर पर मिली है।

    शनिचरी की किसान राजदेव यादव बताते हैं कि दुकानदार निर्धारित दर पर खाद नहीं दे रहे हैं। अधिक मूल्य देने पर खाद उपलब्ध होने की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर जमाखोर एवं बिचौलिया की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। ऐसे में इस पर तत्काल नियंत्रण नहीं किया गया, तो यूरिया के लिए हाहाकार की स्थिति बन सकती है।

    उर्वरक की उपलब्धता में कठिनाई की शिकायत को हेल्पलाइन का गठन


    जिला कृषि पदाधिकारी सरफराज असगर के अनुसार उर्वरक की उपलब्धता में कठिनाई की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने जिला स्तर से सभी अनुमंडल के लिए हेल्पलाइन का गठन किया है। इसके अलावा जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील किया गया है। डीएओ ने बताया किसानों को उर्वरक संबंधित शिकायत होने पर विभिन्न अनुमंडल कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अधिकारियों का संपर्क नंबर जारी किया गया है।

    • -अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सदर बेतिया- मोबाइल नंबर- 9031645723
    • -अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, नरकटियागंज- मोबाइल नंबर -9068880885
    • -अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, बगहा- मोबाइल नंबर 8340456058