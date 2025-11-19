Language
    चंपारण रेंज DIG हरकिशोर राय की फेक फेसबुक ID बनाकर ठगी, साइबर थाना में FIR दर्ज

    By Manoj Mishra Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:43 PM (IST)

    चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय की फोटो का इस्तेमाल कर साइबर अपराधियों ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई। इस आईडी से लोगों को मैसेज भेजकर पैसे मांगे जा रहे हैं। साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपराधियों द्वारा डीआईजी के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लोगों को ठगने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सस्ते फर्नीचर का लालच दिया जा रहा है।

    चंपारण रेंज DIG हरकिशोर राय

    जागरण संवाददाता, बेतिया। साइबर अपराधियों ने चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय की फोटो का इस्तेमाल कर फेसबुक पर फेक आईडी बनाया है। फेक आईडी के मैसेंजर से लोगों को मैसेज भेज पैसे की मांग की जा रही है। लोगों को ठगने का प्रयास अपराधी कर रहे हैं। 

    मामला संज्ञान में आते ही साइबर थाना के इंस्पेक्टर अंजेश कुमार ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है। साइबर थाना के डीएसपी गौतम शरण ओमी ने बताया कि इंस्पेक्टर अंजेश कुमार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच हो रही है। 

    डीआईजी हरकिशोर राय के तस्वीर का उपयोग

    इंस्पेक्टर अंजेश कुमार ने बताया है कि 12 नवंबर की दोपहर डीआईजी कार्यालय और इंटरनेट के माध्यम से पता चला कि डीआईजी हरकिशोर राय के तस्वीर का उपयोग कर अपराधियों ने आईपीएस हरी किशोर के नाम से फेसबुक पर फेक आईडी बनाया है। 

    डीआईजी के नाम का उपयोग कर बनाए गए फेक फेसबुक आईडी के मैसेंजर से विभिन्न लोगों को मैसेज भेजकर रुपये मांगे जा रहे हैं। अपराधी इस मैसेंजर से लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि उनके मित्र स्थानांतरित सीआरपीएफ ऑफिसर सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी का फर्नीचर बेचना चाहते है। 

    कम रुपये में उन्नत क्वालिटी का फर्नीचर मिलने का झांसा देकर लोगों को ठगने का प्रयास किया गया हैं। इंस्पेक्टर अंजेश कुमार ने कहा है कि यह एक गंभीर अपराध है। डीआईजी ने भी इस मामले में कार्रवाई का निर्देश दिया है।