जागरण संवाददाता, बेतिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का 26 नवंबर को बेतिया आगमन राजनीतिक दृष्टिकोण से ही नहीं, पुरानी यादों के लिहाज से भी खास होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे पहली बार नगर में पहुंच रहे हैं, लेकिन बेतिया की सड़कों और यहां के धार्मिक स्थलों से उनका पुराना जुड़ाव रहा है।

करीब तीन वर्ष पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वे बेतिया आए थे। उस दौरान उन्होंने सागर पोखरा स्थित मनोकामना शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की थी। उनके इस दौरे की एक खास तस्वीर भी लोगों की स्मृतियों में दर्ज है, जब वे सांसद डॉ. संजय जायसवाल के साथ साइकिल से शहर की सड़कों पर निकले थे।

जून 2023 में बेतिया में साइकिल से किए थे भ्रमण जून 2023 में बेतिया पहुंचे सम्राट चौधरी ने सागर पोखरा मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की थी। इस दौरान उनके साथ पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल समेत भाजपा के कई नेता मौजूद थे।

मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद सम्राट चौधरी और सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने साइकिल से शहर का भ्रमण किया था। सागर पोखरा से लाल बाजार की ओर निकली इस साइकिल यात्रा को देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ जुट गई थी।

राजनीतिक नेताओं को इस तरह साइकिल से शहर की सड़कों पर घूमते देख लोग भी उत्सुक नजर आए थे। उस समय सम्राट चौधरी भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष के साथ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।