संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। क्षेत्र की लंबे समय से लंबित विकास संबंधी मांगों को लेकर विधायक संजय कुमार सिंह की पहल रंग लाती दिख रही है।

शहरबन्नी–दह बाजार के बीच पुल निर्माण और दह बाजार से घोघसम तक सड़क के पक्कीकरण की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री सह लोजपा (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

जानकारी के अनुसार, सिमरीबख्तियारपुर विधायक संजय कुमार सिंह ने क्षेत्र की इन दोनों महत्वपूर्ण समस्याओं से चिराग पासवान को अवगत कराते हुए योजनाओं को पूरा कराने की दिशा में पहल करने का अनुरोध किया था। विधायक के आग्रह पर चिराग पासवान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और जनहित से जुड़ी इन योजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया। इन दोनों योजनाओं के पूरा होने से शहरबन्नी, दह बाजार, घोघसम सहित आसपास के कई गांवों के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। शहरबन्नी और दह बाजार के बीच पुल निर्माण होने से आवागमन में आने वाली बाधा दूर होगी।

वहीं, दह बाजार से घोघसम तक सड़क का पक्कीकरण होने से ग्रामीणों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी। इससे लोगों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानियों से भी निजात मिलने की संभावना है। विधायक संजय कुमार सिंह ने इस पहल के लिए चिराग पासवान के प्रति आभार जताया है।