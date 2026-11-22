संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। बाबा हरिहरनाथ की नगरी सोनपुर से अब दुनिया के विकास का रास्ता दिखेगा। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले के उद्घाटन समारोह में रविवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विकास का बड़ा खाका खींचा।

वहीं ऐतिहासिक बाबा हरिहरनाथ मंदिर को विकसित करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये खर्च करने की उनकी अहम घोषणा से इलाके के विकास में चार चांद आने वाले दिनों में लगने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि बाबा हरिहरनाथ के आशीर्वाद से सोनपुर का विकास 10 गुना तेजी से होगा। विश्वविख्यात मेले को पशु व्यापार तक सीमित नहीं रखा जाएगा। इसे बिहार की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बाबा हरिहरनाथ मंदिर के भव्य जीर्णोद्धार पर एक हजार करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की।

मंदिर को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। सोनपुर में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित कर स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ा जाएगा।

सरकार ने गिनाए काम

प्रस्तावित टाउनशिप पर उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 100 कट्ठा जमीन वाले किसानों को विकसित क्षेत्र में 55 प्रतिशत जमीन लौटाने का प्रस्ताव है। स्वेच्छा से जमीन देने वालों को निर्धारित दर से 10 प्रतिशत अधिक मुआवजा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने गंगा से गाद निकालने, गंगा पर एक्सप्रेस-वे, सोनपुर से गोपालगंज तक नारायणी पथ और गंडक पुल को चार लेन करने की योजना भी बताई। उन्होंने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी, 50 लाख करोड़ रुपये निवेश और एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा। 50 लाख महिलाओं को पशु सखी बनाने की योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।