संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। हरिहरनाथ की नगरी सोनपुर में मेले की रौनक अब डिजिटल दुनिया में भी दिखाई देगी। मेले की हर गतिविधि और आयोजन की जानकारी देश-दुनिया तक पहुंचेगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन समारोह के बाद मेले की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल एप और चैटबॉट का लोकार्पण किया। इस पहल से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को घर बैठे मेले से जुड़ी जानकारियां मिल सकेंगी।

मोबाइल पर मिलेगी मेले की हर जानकारी

वेबसाइट और मोबाइल एप पर मेले के कार्यक्रमों, आयोजनों और उपलब्ध सुविधाओं का विवरण रहेगा। चैटबॉट के माध्यम से भी लोग जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

इससे पर्यटकों को मेले की गतिविधियों की जानकारी जुटाने में सहूलियत होगी। मेले के प्रचार-प्रसार को भी वैश्विक स्तर पर विस्तार मिलेगा।

एसएसबी बैंड की प्रस्तुति ने बांधा समां

उद्घाटन समारोह की शुरुआत मुख्यमंत्री के आगमन से हुई। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बाद अतिथियों का पौधा, शॉल और स्मृति चिह्न देकर स्वागत किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ समारोह आगे बढ़ा। एसएसबी बैंड की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया।