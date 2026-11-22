जागरण संवाददाता, हाजीपुर। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले के क्राफ्ट ग्राम में इस बार खादी और ग्रामोद्योग की जीवंत प्रदर्शनी आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

फूस की झोपड़ियों और सजे-धजे स्टॉलों के बीच चरखे, तकली और सूत कातने वाली मशीनों पर हो रहे प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग रुक रहे हैं।

यहां कारीगरों को अपने हाथों से सूत कातते और खादी निर्माण की प्रक्रिया का प्रदर्शन करते देखना लोगों के लिए खास अनुभव बन रहा है।

क्राफ्ट ग्राम में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी बोर्ड, पटना से प्रमाणित संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाए हैं। इनमें महुआ, वैशाली की खादी ग्रामोद्योग विकास संस्थान और हाजीपुर, वैशाली की तिसीऔता ग्रामोदय सहयोग समिति लिमिटेड प्रमुख हैं।

दोनों संस्थाओं की ओर से सूत कातने और खादी वस्त्र निर्माण की जीवंत प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी स्थल पर लाल कालीन पर कताई की मशीनें रखी गई हैं। उन पर सफेद सूत के बड़े-बड़े गोले यानी बाबिन लगे हैं।

कारीगरों के हाथों से धागा निकलते देख दर्शक उत्सुकता से पूरी प्रक्रिया को निहारते हैं। यहां आने वाले लोग कताई-बुनाई की बारीकियां समझने के साथ खादी के महत्व और स्वदेशी वस्त्रों की विशेषताओं की जानकारी भी ले रहे हैं। नई पीढ़ी को खादी से जोड़ने की पहल आयोजकों के अनुसार, प्रदर्शनी का उद्देश्य नई पीढ़ी को खादी से जोड़ना और ग्रामीण कारीगरों को बाजार उपलब्ध कराना है। खादी केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि गांधी जी के स्वावलंबन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पहचान है।