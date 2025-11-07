Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम नीतीश ने दी खुशखबरी, चुनाव के बाद 70 हजार पदों पर तेज होगी बहाली की प्रक्रिया

    By Prabhat Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:52 PM (IST)

    सिकटा में नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में कहा कि बिहार में अब भय का माहौल नहीं है। सरकार ने शिक्षकों की भर्ती की है और 70 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश को समृद्ध बनाने में जुटी है। सभी वृद्ध और दिव्यांग जनों की पेंशन बढ़ाई गई है और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संवाद सूत्र, जागरण, सिकटा (पश्चिम चंपारण)। Bihar Vidhan Sabha Chunav: सूबे में अब कोई भय का वातावरण नहीं है। सरकार ने बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई है।

    अब तक दो लाख 58 हजार शिक्षकों की बहाली की जा चुकी है, जबकि 70 हजार पदों पर बहाली की तैयारी चल रही है। चुनाव बाद सरकार बनते हीं यह बहाली प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। पुराने और नये मेडिकल कॉलेजों को विकसित किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दस लाख नौकरियां और दस लाख रोजगार पहले ही दिए जा चुके हैं। अब लक्ष्य एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का है। उक्त बातें सिकटा विधानसभा के जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कही।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर प्रदेश को समृद्ध बनाने में जुटी है।

    सीएम ने बताया कि तीन लाख 85 हजार जीविका दीदियों को शहरी क्षेत्र में लाभ दिया गया है। सभी वृद्ध और दिव्यांग जनों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है।

    हर घर तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है और घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अब तक एक करोड़ 51 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है, ताकि वे स्वरोजगार कर सकें।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के विकास में बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन किया। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार अब पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है।

    क्षेत्र में आईटीआई की स्थापना कराई गई है। 2005 से पहले राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति खराब थी, लेकिन अब हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। बिहार देश की प्रगति में अहम भूमिका निभा रहा है।

    सभा की अध्यक्षता एवं संचालन जदयू के जिलाध्यक्ष शत्रुधन कुशवाहा ने किया। मौके पर जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, एमएलसी वीरेन्द्र नारायण यादव, नंदकिशोर चौधरी, सुजीत कुमार यादव, नितिन उर्फ संजू श्रीवास्तव, ध्रुव कुशवाहा, अशोक कुशवाहा, पूर्व विधायक दिलीप वर्मा, मिन्टू पांडेय और विक्रमा ठाकुर समेत कई नेताओं ने सभा को संबोधित किया।