अब नवलपरासी से भी होगा चितवन राष्ट्रीय निकुंज का रोमांचक सफर, जंगल सफारी के लिए मिली अनुमति

संवाद सूत्र, वाल्मीकिनगर। नेपाल के चितवन राष्ट्रीय निकुंज में अब पर्यटक पूर्वी नवलपरासी जिला से भी जंगल सफारी का आनंद उठा सकेंगे। इसके लिए मंगलवार को चितवन निकुंज प्रशासन और नवलपुर पर्यटन समिति के बीच समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद अब पर्यटकों को सफारी का मजा लेने के लिए चितवन जिले तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नवलपुर पर्यटन समिति के अध्यक्ष फंसराम महतो ने जानकारी दी कि पूर्वी नवलपरासी जिले के अमलतारी घाट से चितवन राष्ट्रीय निकुंज के वन क्षेत्र में जंगल सफारी की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए निकुंज प्रशासन ने सात सफारी जीपों के संचालन की अनुमति प्रदान की है। प्रत्येक जीप में व्हीकल ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (जीपीएस) अनिवार्य रूप से लगाया गया है, जिससे सफारी की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

समिति ने पर्यटकों के लिए दो प्रकार के पैकेज तैयार किए हैं । आधा दिन का सफारी पैकेज और पूरा दिन का सफारी पैकेज। आधे दिन की सफारी में पर्यटक अमलतारी घाट से टेंपल टाइगर तक का सफर करेंगे, जबकि पूरे दिन की सफारी में उन्हें घड़ियाल प्रजनन केंद्र तक का रोमांचक अनुभव मिलेगा।