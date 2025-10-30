छठ के बाद रेलवे स्टेशन पर हाहाकार, तत्काल टिकट के लिए बिचौलियों की लूट, यात्री बस की ओर दौड़े

संवाद सूत्र,बेतिया। छठ महापर्व बीते तीन दिन हो चुके हैं, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर अभी भी यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और पंजाब जैसे बड़े शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर व कर्मचारी अब अपने काम पर लौटने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। परंतु रेलवे की किसी भी प्रमुख ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना नामुमकिन साबित हो रहा है।

चाहे ऑनलाइन बुकिंग साइट हो या रेलवे आरक्षण काउंटर। हर जगह यात्रियों की लंबी कतारें लग रही हैं। नरकटियागंज-सुगौली रेलखंड स्थित बेतिया रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही स्थिति देखने को मिल रहा है। टिकट काउंटर यात्रियों की लंबी कतार जहां छठ महापर्व बीते विगत तीन दिन हो गए है और तीसरे दिन भी स्टेशन परिसर सहित टिकट काउंटर यात्रियों की लंबी कतार एवं भीड़ देखी गई। इस दौरान उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं टिकट काउंटर पर पुलिस बल की तैनाती भी नहीं की गई थी।

इस दौरान टिकट काउंटर पर अव्यवस्था का आलम नजर आया। टिकट काउंटर पर मौजूद यात्रियों ने बताया कि अकसर रेलवे स्टेशन पर पॉकेटमार से यात्री शिकार होते है। इधर प्रदेश में काम करने के लिए वापसी का टिकट लेने के लिए बेतिया रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ लग रही है।

लेकिन, टिकट काउंटर पर एक भी पुलिस बल की तैनाती नहीं की गई है। जिसके कारण स्टेशन परिसर पर पॉकेटमारों का डर बना हुआ है। तत्काल टिकट काउंटर पर बिचौलिया हावी बेतिया रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट लेने में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जानकारों की मानें तो यहां पर तत्काल टिकट लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण अकसर तत्काल टिकट काउंटर पर हंगामा की स्थिति उत्पन्न होती है।

टिकट काउंटर के पास खड़े बैरिया के संजीव राव ने बताया कि सादे कागज पर यात्री अपने नाम को लिखकर अपने पीछे दो चार पांच नाम लिख लेते हैं। इस तरह की कई पर्चियां बनाई जाती हैं। परंतु आरपीएफ एवं तत्काल टिकट काटने वाले कर्मियों के बीच मिली जुली व्यवस्था होने के कारण बिचौलिया के द्वारा बनाए गए लिस्ट पर ही तत्काल टिकट की बुकिंग की जाती है। इस टिकट बुकिंग में बिचौलियों को प्रति टिकट पर 500 से लेकर 1000 रुपये की ऊपरी आमदनी होती है। इससे रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट काटने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है। उन्हें आखिरी रास्ता तत्काल टिकट काउंटर पर भी निराशा मिलता हैं और वे वापस घर लौट जाते है। अंत में बिचौलियों के माध्यम से ही टिकट कटवाना पड़ता है।

अधिकांश ट्रेनें में 300 से पार हुआ वेटिंग लिस्ट स्टेशनों पर स्थिति ऐसी है कि जनरल कोच में जगह पाने के लिए यात्रियों को घंटों पहले पहुंचना पड़ रहा है। प्लेटफार्म पर धक्का-मुक्की और अफरातफरी का माहौल बना हुआ है।

रेलवे प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। भीड़ को देखते हुए कई स्टेशन पर पुलिसकर्मियों की भी तैनात किया गया है। ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। रेलवे सूत्रों मुताबिक अधिकांश ट्रेनों पर 300 से ज्यादा वेटिंग चल रहा है।

जिसमें सत्याग्रह एक्सप्रेस, सप्तक्रांति एक्सप्रेस, अवध-असाम, गरीब रथ, चंपारण हमसफर समेत दर्जनों ट्रेन पूरी तरह से फूल है। इन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट 300 से पार पहुंच चुकी है। यात्री कई बार टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार ‘नो सीट्स अवेलेबल’ का संदेश मिल रहा है।