छठ का ठेकुआ एनर्जी का भंडार, मौसमी फलों से बढ़ती इम्युनिटी, प्राकृतिक खानपान का संदेश

जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिमी चंपारण)। Chhath Puja 2026: लोक आस्था का महापर्व छठ केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति से जुड़े खानपान और संतुलित पोषण का संदेश भी देता है।

पर्व में चढ़ाए जाने वाले नारियल, केला, गन्ना, शकरकंद, सिंघाड़ा, अदरक और मौसमी फल कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। वहीं, गेहूं, गुड़ और घी से तैयार ठेकुआ भी ऊर्जा का स्रोत है।

सेहत का खजाना

चिकित्सकों के अनुसार, इन खाद्य पदार्थों को संतुलित मात्रा में भोजन में शामिल करने से पोषण मिल सकता है। हालांकि, मधुमेह, हृदय और किडनी के मरीजों के साथ गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को निर्जला व्रत रखने से पहले चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।