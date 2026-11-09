छठ गीतों की असली 'पावर स्टार' हैं शारदा सिन्हा, पवन सिंह और खेसारी के दौर में भी गूंजती है उनकी आवाज

अजित कुमार, मुजफ्फरपुर। Pawan Singh Khesari Lal Yadav Chhath Song: लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर इन दिनों आधुनिक धुनों और नए गानों की धूम है।

एक तरफ जहां पवन सिंह और पलक मुच्छल का प्रसिद्ध गीत 'जोड़े-जोड़े फलवा' (एल्बम 'दरस दिखावा ऐ दीनानाथ') हर घर और गली में गूंज रहा है तो वहीं दूसरी ओर पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और अन्य कई नए कलाकारों के गीत भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

इस चकाचौंध के बीच आज भी छठ गीतों की दुनिया की असली 'पावर स्टार' लोक गायिका दिवंगत शारदा सिन्हा ही हैं। इस दुनिया से विदा होने के बावजूद उनकी आवाज का जादू ऐसा है कि बिना उनके गाए गीत सुने श्रद्धालुओं को पर्व में एक अधूरेपन का अहसास होता है।

शारदा सिन्हा के गीत कालजयी 'बिहार कोकिला' और 'छठ कोकिला' के रूप में विख्यात पद्म विभूषण शारदा सिन्हा के गीतों के बिना छठ महापर्व की कल्पना भी अधूरी है। उन्होंने अपने संगीत सफर में 9 एल्बमों के जरिए 62 से भी अधिक छठ गीत गाए हैं।

5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में एम्स नई दिल्ली में उनका निधन हो गया था। सुपौल के हुलास गांव में 1 अक्टूबर 1952 को जन्मी शारदा सिन्हा को संगीत में उनके अद्वितीय योगदान के लिए पद्म श्री (1991), संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार (2000), पद्म भूषण (2018) और मरणोपरांत 2025 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया।

शारदा सिन्हा के सर्वाधिक लोकप्रिय छठ गीत: पहिले पहिल हम कईनी छठी मइया व्रत तोहार

केलवा के पात पर उगेलन सुरुजमल झुके-झुके

हो दीनानाथ

उगा हो सुरुजमल भोरहे के बेरिया

कांच ही बाँस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए

मारबो रे सुगवा धनु से, सुगवा गिरे मुरझाय

हे छठी मइया तोहर महिमा अपार

रोज़े रोज़े होगा उगेगा सुरुज मल

जोड़े जोड़े फलवा सुपले सुपास पवन सिंह के लोकप्रिय गीत लोकप्रिय गायक और अभिनेता पवन सिंह के गाए कई छठ गीत भी आज के दौर में युवाओं और श्रद्धालुओं के बीच खासे पसंद किए जाते हैं। उनके प्रमुख गीत हैं:

छठी मइया के बरतिया

पहिले पहिल छठी मइया

दर्शन दिअतS छठी मईया

घाटे चलू ना

उगा हो सुरुज देव

केरवा के पात पर खेसारी लाल यादव के गीत सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के छठ गीत अपनी ऊर्जा, ठेठ लोक शैली और भक्ति भाव के लिए जाने जाते हैं। उनके प्रमुख गीत हैं:

छठी माई के महिमा अपरार

ले ले आयब नया अरपा के धान

हे छठी मईया

घाट पर चले के बा

पटना के घाट अन्य दिग्गज एवं समकालीन कलाकार शारदा सिन्हा के अलावा कई अन्य दिग्गज और समकालीन गायकों ने भी अपनी आवाज से छठ के लोकगीतों को समृद्ध किया है: