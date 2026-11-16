ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से मेलबर्न तक गूंजे छठ के गीत, झील किनारे घाटों पर उमड़ा प्रवासी बिहारियों का सैलाब

गौरव वर्मा, रामनगर। बिहार की माटी से निकला लोक आस्था का महापर्व छठ अब देश की सीमाओं से निकलकर विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है।

ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट और मेलबर्न समेत कई शहरों में इस बार भी छठ पूजा पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ मनाई गई।

घाटों पर जब ‘कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए’ जैसे पारंपरिक छठ गीत गूंजे तो प्रवासी बिहारियों को हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी अपने गांव-घर और बिहार की याद आ गई।

ब्रिस्बेन और गोल्ड कोस्ट में रहने वाले रामनगर के शैलेन्द्र उपाध्याय, प्रसून उपाध्याय, अंशु उपाध्याय और सीमा शाह बताते हैं कि वे आठ वर्षों से वहां है।

कुछ साल तक लोग अपने घरों या स्विमिंग पुल में ही छठ पूजा करते थे। अब इसके लिए कमेटी गठित हो गई है और बड़ी संख्या में लोग निर्धारित घाटों पर एक साथ पूजा-अर्चना करते हैं।

स्थानीय प्रशासन की अनुमति से झील आदि के किनारे घाट बनाए जाते हैं। साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है।

छठ घाटों पर पहुंचते ही बिहार जैसा माहौल नजर आता है। व्रती पारंपरिक तरीके से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। घाट पर छठ गीतों की धुन और प्रसाद की खुशबू पूरे माहौल को भक्तिमय बना देती है।

मेलबर्न में रहने वाले आईटी मैनेजर प्रतीक बताते हैं कि अब पूजा के लिए जरूरी अधिकांश सामान स्थानीय स्टोरों में आसानी से मिल जाता है। रिटेल स्टोर मैनेजर प्रशिष कहते हैं कि हर वर्ष छठ व्रतियों और पूजा में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ रही है।