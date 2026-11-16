छठ का प्रसाद जूठा करने पर मां ने 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला, समस्तीपुर में दिल दहला देने वाली वारदात

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों के बीच पूसा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बिरौली गांव में ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है।

पूजा के प्रसाद का पकवान जूठा कर देने से नाराज मां ने अपनी ही चार वर्षीय मासूम बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसके बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई।

परिजन उसे इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपित मां रीना कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है। मृत बच्ची की पहचान वार्ड संख्या 12 निवासी राजू पासवान की पुत्री सुहानी कुमारी के रूप में हुई है।

प्रसाद जूठा करने पर मासूम पर बरपा मां का कहर बच्ची के पिता राजू पासवान ने पुलिस को बताया कि छठ पूजा को लेकर परिवार के सदस्य घर के समीप घाट बनाने गए थे। इस दौरान उनकी पत्नी रीना कुमारी घर में पूजा के लिए प्रसाद के पकवान तैयार कर रही थी।

इसी बीच छोटी बेटी सुहानी ने पकवान जूठा कर दिया। इस बात से नाराज होकर रीना ने बच्ची की पिटाई कर दी। कुछ देर बाद सुहानी की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद मां ही उसे लेकर निजी नर्सिंग होम पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बेटी की मौत से पिता का उजड़ गया संसार चार वर्षीय सुहानी की मौत से पिता राजू पासवान का रो-रोकर बुरा हाल है। घर में छठ की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन एक पल में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया।