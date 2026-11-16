समस्तीपुर के 3 अलग-अलग घाटों पर मची चीख-पुकार, छठ पूजा के दौरान पोखर में डूबने से 3 युवकों की गई जान

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले में छठ महापर्व के दौरान अलग-अलग घटनाओं में पोखर में डूबने से तीन युवकों की मौत हो गई। हादसे वारिसनगर, सरायरंजन और बिथान प्रखंड में हुए। तीनों घटनाओं के बाद संबंधित गांवों में मातम पसरा है। छठ पर्व की खुशियां अचानक गम में बदल गईं।

पहली घटना वारिसनगर प्रखंड के गोही गांव स्थित रामजानकी मंदिर पोखर में हुई। यहां सूर्य को अर्घ्य देने के बाद दीप विसर्जन करने के दौरान एक युवक गहरे गड्ढे में डूब गया। मृतक की पहचान गोही निवासी संजय साह के रूप में हुई है।