पटना में छठ की अद्भुत छटा: रोशनी से नहाए 55 घाटों पर मिटा दिन-रात का फर्क, लाखों श्रद्धालुओं ने दिया सूर्य को अर्घ्य

जागरण संवाददाता, पटना सिटी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की पष्ठी व सप्तमी पर अनुमंडल क्षेत्र के लॉ कॉलेज घाट से लेकर दीदारगंज के बीच 55 गंगा घाटों पर उल्लास का माहौल दिखा। दीपों की पवित्र ज्योति के साथ पारंपरिक गीत गाती महिलाएं गंगा घाट पहुंचीं।

पुरुष व महिला व्रतियों ने संध्या वंदन व सूर्योदय वंदन के साथ गंगा के ठंडे पानी में खड़े हो आस्था के अंजुरी से सूर्य देवता को अर्घ्य दिया। गंगा तट पर मौजूद लाखों श्रद्धालु इस अविस्मरणीय क्षण के गवाह बने। खास बात यह भी कि लाखों की भीड़ में सभी धर्म व समाज के लोग शामिल थे।

व्रतियों ने छठ की छटा बिखेरी सूर्य साधकों एवं साधिकाओं ने शहर भर में जगह-जगह छठ पर्व की छटा बिखेरी। निर्जल उपवास किये व्रतियों ने घंटों कमर भर गंगा व कृत्रिम तालाब के पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य दिया।

इस दौरान सड़कों व घाटों पर परस्पर सहयोग व प्रेम का अद्भुत नजारा दिखा। बिना किसी वैदिक मंत्र और किसी कर्मकांड के मनाए जाने वाले लोक आस्था के इस पर्व के मौके पर लाखों व्रतधारियों ने फल और कंद मूल से अस्ताचलगामी व उगते सूर्य को अर्घ्य दिया।

सूर्य की दोनों शक्तियां ऊषा व प्रत्युषा की आराधना बजरंगपुरी शिव मंदिर के पुजारी आचार्य अवध किशोर पांडे बताते हैं कि हिन्दू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप से देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी ऊषा और प्रत्यूषा है। छठ में सूर्य के साथ-साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है।

प्रात:काल में सूर्य की पहली किरण (ऊषा) और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण (प्रत्यूषा) को अर्घ्य देकर दोनों को नमन किया जाता है। भगवान सूर्य की आराधना करने वाला व्यक्ति ओजस्वी, तेजस्वी, समृद्धिवान तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है।

रोशनी में नहाये घाट, मिटा दिन-रात का फर्क घाट व सड़कों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित करने, रोशनी, सफाई व्यवस्था के साथ व्रतियों की सेवा एवं सुविधा का ध्यान रखने में सामाजिक संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दउरा ले जाने के पूर्व सड़कों की सफाई व धुलाई की गई।

अशोक राजपथ एवं घाट जाने वाले सभी सम्पर्क पथों को रंगीन बल्बों व झालरों से इस तरह सजाया गया था कि दिन-रात का फर्क ही मिट गया। गंगा किनारे घाटों पर रविवार की दोपहर करीब तीन बजे से ही अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का आना प्रारंभ हो गया। सोमवार की सुबह में अर्घ्य देने के लिये श्रद्धालु तीन बजे भोर से ही गंगा घाटों की ओर जाते दिखे।