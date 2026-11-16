उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का समापन, पटना में कोहरे के बीच सूर्यदेव के दर्शन

जागरण संवाददाता, पटना। लोक आस्था और सूर्योपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ (Chhath Puja 2026) सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया।

पटना के गंगा घाटों पर अहले सुबह से ही आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हाथों में सूप, दउरा और पूजन सामग्री लिए व्रती भगवान भास्कर के उदय होने की प्रतीक्षा में घंटों तक ठंडे जल में खड़े रहे।

फोटो क्रेडिट- सरोज कुमार।

सुबह कोहरे का प्रभाव रहने के कारण सूर्यदेव के दर्शन में देरी हुई। करीब सात बजे बादलों और कोहरे के बीच भगवान सूर्य ने दर्शन दिए तो घाटों पर श्रद्धा और उल्लास का वातावरण बन गया।

सूर्य की पहली किरण के साथ ही व्रतियों ने दूध और गंगाजल से भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। इस दौरान घाटों पर छठी मइया के पारंपरिक गीत गूंजते रहे।

'केलवा के पात पर उगेलन सुरुज देव...' और 'उग हो सुरुज देव...' जैसे लोकगीतों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। व्रतियों के साथ परिवार के सदस्य भी हाथ जोड़कर सूर्यदेव की आराधना करते नजर आए।

घाटों पर रात से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। कोई सूप में ठेकुआ, फल और अन्य प्रसाद सजाए खड़ा था तो कोई परिवार के साथ अर्घ्य की तैयारी में जुटा था।

व्रतियों की सेवा में स्वयंसेवक और श्रद्धालु भी सक्रिय रहे। अर्घ्य के बाद व्रतियों ने छठी मइया से परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही 36 घंटे के निर्जला उपवास का पारण कर व्रत पूरा किया।