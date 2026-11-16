Chhath Puja 2026: पैतृक गांव पहुंचे CM सम्राट चौधरी, मुंगेर के लखनपुर में उदीयमान सूर्य को दिया अर्घ्य

संवाद सहयोगी, तारापुर (मुंगेर)। लोक आस्था के महापर्व छठ (Chhath Puja 2026) पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) सोमवार की सुबह अपने पैतृक गांव तारापुर के लखनपुर पहुंचे।

यहां उन्होंने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर सुख-समृद्धि और लोक कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने पारिवारिक परंपरा और धार्मिक आस्था के बीच छठ महापर्व मनाया।

उनके गांव पहुंचने से लखनपुर सहित आसपास के इलाके में उत्साह का माहौल रहा। मुख्यमंत्री का अपने पैतृक गांव में छठ मनाना अपनी मिट्टी और जड़ों से जुड़ाव का भी संदेश देता है।

राजनीतिक और प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच उन्होंने लोक आस्था के इस महापर्व के लिए गांव पहुंचकर पारिवारिक परंपरा को प्राथमिकता दी। सुबह अर्घ्य के दौरान गांव में विशेष चहल-पहल रही।

दरअसल, मुख्यमंत्री की छोटी बहन और भाभी छठ व्रत कर रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री परिवार के साथ छठ का महापर्व मनाने पहुंचे हैं।

लखनपुर स्थित पैतृक आवास से करीब 500 मीटर दूर उत्तर टोला लखनपुर छठ घाट पर स्वजन के साथ अर्घ्य दिए।

10 बजे रवाना होंगे पटना

स्वजन से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह अर्घ्य अर्पित करने और प्रसाद ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री करीब 10 बजे हेलीकॉप्टर से पटना के लिए रवाना होंगे।

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