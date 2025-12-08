गोद में 4 माह की बेटी; गले में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल, बिहार की काजल का मालदीव में कमाल

संवाद सूत्र, चनपटिया (पश्चिम चंपारण) । गोद में चार माह की बेटी, गले में दो सोना-एक चांदी...। ये चनपटिया की काजल गुप्ता हैं। विदेशी धरती पर देश और राज्य के साथ चंपारण का नाम-मान रख आई हैं। मालदीव में आयोजित सातवीं कैरम वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में चनपटिया की इस बेटी ने इतिहास रच दिया है। काजल ने डब्ल्स मुकाबलों में दो गोल्ड और महिला सिंगल्स में एक सिल्वर जीतकर कमाल कर दिया। यह प्रतियोगिता दो से छह दिसंबर तक चली थी, जिसमें कनाडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान सहित कई देशों के दिग्गज खिलाड़ियों ने भाग लिया था।

इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। महिला सिंगल्स के फाइनल में काजल और एल. कृथना आमने-सामने थीं, जिसमें काजल उपविजेता रहीं। काजल की इस उपलब्धि को इसलिए भी विशेष माना जा रहा, क्योंकि वह अपनी चार माह की बेटी को साथ लेकर मालदीव पहुंची थीं।

वैवाहिक जीवन के बाद मातृत्व की जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने अपने प्रदर्शन में कोई कमी नहीं आने दी। साबित किया कि इच्छाशक्ति और अनुशासन के सामने कोई चुनौती बड़ी नहीं होती। काजल चनपटिया नगर निवासी संजय कुमार गुप्ता और किरण देवी की पुत्री हैं। 2005 में वे पहली बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता खेलने चंडीगढ़ गई थीं। वह दो दशक से कैरम खेल रही हैं और देश का मान बढ़ा रही हैं।